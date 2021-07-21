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بعد 5 أيام من البحث.. العثور على مفقود شفا الطائف متوفى

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وجد جثمانه بالقُرب من أحد المنتجعات بالمحافظة

بعد 5 أيام من البحث.. العثور على مفقود شفا الطائف متوفى

أنهت الجهات المختصة بمحافظة الطائف بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ مهام البحث عن مفقود الشفا "عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالله التويجري"، البالغ من العمر 75 عاماً، بعد العثور عليه متوفى وفاةً طبيعية بالقُرب من أحد المنتجعات في منطقة الشفا السياحية.

وكان "التويجري" قد غادر صباح يوم السبت الماضي مقر الإقامة في الشفا بالطائف، واليوم الأربعاء باعتباره اليوم الخامس لفقدانه عُثر عليه متوفى. في حين قدمت الجهات المختصة وجمعية ساعد للبحث والإنقاذ تعازيها لأسرة الفقيد وذويه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويُلهمهم الصبر والسلوان.

وكانت "سبق" قد تابعت مهام البحث التي بدأت بعد فقدانه، من قبل الجهات المختصة، كما شاركت جمعية ساعد للبحث والإنقاذ بإشراف مباشر من نائب الجمعية عبدالله الجعيد، ونائب رئيس العمليات سامي الغريبي، ومشرف البحث البري جلال الشريف، وعدد كبير من رجال الجمعية، حيث تركزت أعمال البحث بمزارع وجبال الشفا والآبار القريبة خلال فترة تغيبه.

"سبق" التي آلمها النبأ، بدورها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي المفقود المتوفى "التويجري" وتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته ويُلهمهم الصبر والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

بعد 5 أيام من البحث.. العثور على مفقود شفا الطائف متوفى

بعد 5 أيام من البحث.. العثور على مفقود شفا الطائف متوفى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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