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غرفة عمليات شمال سيناء لم تتلق أية إخطارات أو شكاوي أول أيام عيد الأضحي

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غرفة عمليات شمال سيناء لم تتلق أية إخطارات أو شكاوي أول أيام عيد الأضحي غرفة عمليات شمال سيناء لم تتلق أية إخطارات أو شكاوي أول أيام عيد الأضحي

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قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك.

وأكد المحافظ، في بيان، على أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالعريش مستمرة في التواصل مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة العيد.

أشار المحافظ إلى أن الغرفة معنية برصد ومتابعة الإخطارات والشكاوى في مختلف مراكز ومدن المحافظة وسرعة الاستجابة لاحتوائها والتعامل الفوري معها، مع ربطها مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالقاهرة.

أعلن المحافظ عن توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية ومستلزمات العيد، بجانب توفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، مشيدًا بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

المصرى اليوم

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