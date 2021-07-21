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إستمرار عمل اجهزة المرافق والخدمات بشمال سيناء في ثاني أيام العيد

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إستمرار عمل اجهزة المرافق والخدمات بشمال سيناء في ثاني أيام العيد إستمرار عمل اجهزة المرافق والخدمات بشمال سيناء في ثاني أيام العيد

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أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات في ثاني أيام عيد الاضحي المبارك.

وأشار المحافظ في بيان إلى التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياة والصرف الصحى والدفاع المدنى والمرور والمطافىء والأمن.

وأعلن المحافظ عن توافر كافة احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم طوال أيام العيد، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أي شكوى، إلى جانب غرف عمليات مركزية وفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات لمتابعة توفير احتياجات المواطنين طوال أيام العيد .

المصرى اليوم

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