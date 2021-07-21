توزيع الوحدات السكنية في مدينة رفح الجديدة علي المستحقين أوائل العام القادم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء، وتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين في شتي القطاعات.

وأعلن المحافظ في بيان، عن قرب الانتهاء من مدينة رفح الجديدة التى تضم 626 عمارة سكنية وتتكون كل عمارة من دور أرضى و 3 طوابق علوية باجمالى 10016 وحدة سكنية ، 400 بيتا بدويا لتوزيعها على المستحقين أوائل العام المقبل.

أشار المحافظ إلي أن مدينة رفح الجديدة تضم منطقة خدمات مركزية عبارة عن مستشفى ، مسجد ، دار مناسبات ، نقطة شرطة ، مطافى ، بريد ، سنترال ، مخبز ، محطة أتوبيسات مركزية ، سوق تجارى ، مجمع مدارس ، وخدمات أخرى متنوعة ، الى جانب شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وباقى مرافق البنية التحتية بالمدينة .

وبشر المحافظ أهالى رفح بأنه تم الانتهاء من 84 عمارة كمرحلة عاجلة فى رفح الجديدة عبارة عن دور أرضى و3 طوابق علوية لكل عمارة باجمالى 1344 وحدة سكنية ، مجاورة سكنية تضم 200 بيتا بدويا ومنطقة خدمات مركزية لتسليمها كمرحلة أولى فى أول يناير القادم ، منوها الى أن الأولوية لأبناء رفح من المقيمين فى تجمعات خارج المحافظة .