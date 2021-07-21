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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من الشركة المصرية للاتصالات

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من الشركة المصرية للاتصالات رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من الشركة المصرية للاتصالات

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تزايد البحث على جوجل على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون من الشركة المصرية للاتصالات WE والتى أصدرتها الشركة يوم 15 يوليو الماضي، ويتم خلالها المحاسبة عن فاتورة التليفون المنزلي عن الاستهلاك من أبريل حتى يونيو 2021.

  • صدرت فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يوليو 2021.
  • منحت الشركة المصرية للاتصالات شهر سماح للسداد ينتهي يوم 14 أغسطس 2021.
  • يتم منع إجراء المكالمات اعتبارًا من يوم 15 أغسطس 2021.
  • انتهاء فترة استقبال المكالمات فى يوم 14 سبتمبر 2021.
  • تقوم شركة WE بقطع الحرارة يوم 15 سبتمبر مع فرض غرامة تأخير لعدم السداد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2021

خصصت الشركة المصرية للاتصالات الرابط التالي والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون بادخال رقم التليفون وكود المحافظة.

يمكن معرفة فاتورة التليفون الأرضي أيضًا عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 19777 الخاص بالشركة المصرية للاتصالات.

ما هي طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال 12 طريقة متنوعة، وأهمها الدفع الالكتروني من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات WE، أو عبر سنترالات شركة WE، أو من خلال خدمة فورى، أو ماكينات ATM الخاصة ببنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي CIB.

يمكن الدفع أيضًا من خلال مكاتب البريد المصري، أو خدمة فودافون كاش، أو خدمات سداد وأمان وBee وخدماتي ومصاري وممكن.

باقات فواتير التليفون الأرضي من شركة WE

توجد 3 باقات لسداد فواتير التليفون الأرضي باقة we أرضي 20، التى تقدم 120 دقيقة محلية شهريًا، وباقة we أرضي 35 والتى تقدم 2500 دقيقة محلية للأرضي أو محمول WE للمحمول، و1000 دقيقة للمحافظات، وباقة we أرضي 65 والتى تزيد عن باقة 35 بتقديم 250 دقيقة لباقي شبكات المحمول.

كيف تعرف تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي؟

تستطيع الحصول على بيان تفاصيل الفاتورة وتفاصيل مكالمات المحافظات والمحمول أو خدمات الصوتية نظير رسوم 2 جنيه عن الفاتورة الشهرية أو 6 جنيهات على الفاتورة كل 3 شهور يتم اضافتها على أول فاتورة تالية، واستلام نسخة من الفاتورة التفصيلية عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني.

ويمكن الحصول علي الفاتورة عن طريق الدخول علي رابط تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي.

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