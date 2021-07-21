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الموافقة على تنفيذ 72 مشروعًا زراعيًا بالشيخ زويد بقيمة 864 ألف جنيه

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الموافقة على تنفيذ 72 مشروعًا زراعيًا بالشيخ زويد بقيمة 864 ألف جنيه الموافقة على تنفيذ 72 مشروعًا زراعيًا بالشيخ زويد بقيمة 864 ألف جنيه

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وافق الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة بشمال سيناء على تنفيذ عدد 72 مشروعًا زراعيًا في مركز ومدنية الشيخ زويد بقيمة 864 ألف جنيه.

وأكد أسامة الشريف، مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة، على موافقة الصندوق على تنفيذ عدد 72 مشروعًا زراعيًا في مركز ومدنية الشيخ زويد بقيمة 864 ألف جنيه.

أضاف الشريف، أنه بالفعل تم تنفيذ عدد 51 مشروعًا زراعيًا بالشيخ زويد بقيمة 576 ألف جنيه، لافتًا إلى متابعة الصندوق لتنفيذ باقي المشروعات التي وافق عليها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الصندوق الدوار للتنمية الاقتصادية وترشيد الطاقة للمشروعات في محافظة شمال سيناء وافق على تمويل 661 مشروعًا متنوعًا بالمحافظة، بقيمة بلغت 7.2 مليون جنيه.

كما يذكر أن الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة التابع للإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية في محافظة شمال سيناء يعمل تحت إشراف ورعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ويترأس مجلس إدارته عبدالعال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة .

المصرى اليوم

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