جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 (الشعبة العلمية والأدبية)

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يستمر البحث على جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 عبر موقع جوجل المعلن من وزارة التربية والتعليم، من جانب طلاب الصف الثالث الثانوي العام والذين يؤدون امتحانات نهاية العام اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021.

وأدي طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية قبل عيد الأضحي امتحانات مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، والجبر والهندسة الفراغية والكيماء، وسيتم أداء امتحان الفيزياء يوم السبت عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي مباشر.

وأدي طلاب الشعبة الأدبية قبل العيد امتحانات اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا والفلسفة والمنطق، ويؤدون يوم الأحد بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي فى مادة التاريخ.

السبت 24-7-2021 امتحان الفيزياء- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الاثنين 26-7-2021 امتحان اللغة الأجنبية الأولي- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الأربعاء 28-7-2021 امتحان الديناميكا- الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

السبت 31-7-2021 امتحان الأحياء- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

السبت 31-7-2021 امتحان الاستاتيكا- الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

الاثنين 2-8-2021 امتحان الجيولوجيا- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الاثنين 2-8-2021 امتحان التفاضل والتكامل- الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 - صورة أرشيفية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021- الشعبة الأدبية

الأحد 25-7-2021 امتحان التاريخ- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الثلاثاء 27-7-2021 امتحان علم النفس والاجتماع- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الخميس 29-7-2021 امتحان اللغة الأجنبية الأولي- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 - صورة أرشيفية

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء الامتحان والمقيدين فى الشعبتين العلمية والأدبية 649 ألف طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات بنظام البابل شيت، ويشارك في الاشراف على أداء الامتحانات 133 ألفًا من أعضاء هيئة التدريس، بحسب ما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

تستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم 2 أغسطس للشعبة العلمية، بينما تستمر امتحانات الصف الثالث الثانوي للشعبة الأدبية حتى يوم 29 يوليو.

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