طقس شديد الحرارة في محافظة شمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء، في ثان أيام عيد الأضحي المبارك، ما بين20 وحتي 37 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 25 إلى 33 درجة، ومدينة رفح ما بين 24 إلى 32 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء، ما بين 20 إلى 37 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء، متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية في مختلف مدن المحافظة، وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.