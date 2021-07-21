درجة الحرارة تصل لـ44 وتوقعات بسقوط الأمطار .. تعرف على حالة الطقس اليوم وطوال الأسبوع

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر حالة الطقس في مصر ثاني أيام العيد متقاربة مع درجات الحرارة أول أيام العيد، ويكون الطقس اليوم شديد الحرارة في جنوب البلاد وحار رطب على القاهرة والوجه البحري، وتسكون درجة الحرارة في أسوان وأبوسمبل وإدفو هي الأعلي في درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم، وتصل إلى 44 درجة، وتكون درجة الحرارة المحسوسة هناك 45 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد أن يطرأ تحسن طفيف على حالة الطقس غدًا، وتكون الطقس اليوم خلال ساعات النهار مثل حالة الطقس أمس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، ومائل للحرارة في السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة في جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويسود طقس معتدل رطب خلال الليل في مصر عمومًا.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة في جنوب البلاد تكون هناك فرصة سقوط أمطار متوقعة في أقصي جنوب البلاد في أبوسمبل وشلاتين وحلايب، يؤدي نشاط الرياح المتوقع اليوم على القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد إلى تخفيض الشعور بدرجات الحرارة، وتكون سرعة الرياح اليوم بين 14 و16 عقدة وإتجاهها شمالي غربي.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تكون درجة الحرارة الأعلي في مصر اليوم للعظمي 44 درجة، والمحسوسة 45 درجة في 3 مناطق من جنوب مصر وهي أسوان وأبوسمبل والأقصر، ويتوقع أن تكون الصغري في الأقصر 27 درجة، وأسوان 28 درجة، وإدفو 29 درجة.

وتكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم العظمي 37 درجة، والصغري 25 درجة، والمحسوسة إلى 39 درجة.

وتتوقع الأرصاد أن تكون درجة الحرارة في الإسكندرية المتوقعة للعظمي 31 درجة وهي أقل درجة حرارة للعظمي في مصر اليوم، وتكون الصغري 24 درجة والمحسوسة 37 درجة،

وتكون درجات الحرارة في العريش 33-25، المنيا 40-25، حلايب 36-28، بني سويف 39-25، أبوسمبل 43-29، الفيوم 39-24، شلاتين 39-27، أسيوط 41-26، قنا 43-27، الطور 38-25، سوهاج 42-26، الغردقة 39-30، شرم الشيخ 40-30 درجة.

وتكون درجات الحرارة في رفح 32-24، شبين الكوم 37-25، المنصورة 36-26، دمنهور 34-25، الإسماعيلية 38-25، الزقازيق 37-26، بورسعيد 32-25، بلطيم 33-23، السلوم 31-23، سيوة 37-23، السويس 37-25، طنطا 37-25، دمياط 32-25 درجة.

حالة الطقس غدًا

حالة الطقس هذا الأسبوع وحتى الإثنين المقبل

يستمر الانخفاض في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع ويستمر حتى يوم الاثنين من الأسبوع المقبل بحسب تقرير الطقس خلال 6 أيام الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

وتتوقع الأرصاد درجات الحرارة في القاهرة الكبري والوجه البحري غدًا الخميس 36 درجة للعظمي و38 للمحسوسة، وتنخفض من الجمعة إلى الإثنين وتكون العظمي إلى 35 والمحسوسة 37 درجة.

وتستمر درجات الحرارة في السواحل الشمالية ثابتة من الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل وتكون 30 درجة للعظمي و33 للمحسوسة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في جنوب سيناء اعتبارًا من الخميس وحتى يوم السبت 38 للعظمي و41 للمحسوسة، ثم تنخفض يومي الأحد والإثنين لتكون 37 للعظمي و40 للمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد 37 للعظمي و39 للمحسوسة غدًا والجمعة، وتنخفض لتكون العظمي 36 والمحسوسة 38 درجة خلال الفترة من السبت إلى الإثنين.

وتنخفض درجات الحرارة في جنوب الصعيد تدريجيًا وتكون العظمي غدًا 43 درجة والمحسوسة 44 درجة، وتنخفض الجمعة وحتى يوم الإثنين لتكون العظمي 41 درجة ودرجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

وتستمر الشبورة مائية في الصباح على الطرق السريعة والزراعية المتجهة من وإلي القاهرة والسواحل الشمالية وأيضًا الوجه البحري، وتظل الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار حتى الجمعة على أبوسمبل وشلاتين وحلايب، ويظل نشاط الرياح على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدًا

تقارير حالة البحر وأيضًا أحوال الطقس في 6 أيام

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