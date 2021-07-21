أخبار عاجلة

أكثر من 185 ألف مستفيد تلقوا "لقاح كوفيد-19" في مركز اللقاحات بجامعة طيبة -
روسيا تستبعد تورط إيران في استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية -
الفيصلي يواجه الهلال .. بعد إلغاء تجربة عجمان -
"الشيخ العيسى": الغرب لا يحكم على الإسلام بنظرة واحدة -
الأمم المتحدة: لبنان بحاجة إلى 350 مليون دولار لتلبية احتياجات السكان -
بعد موجة الغبار.. "بلدية الأفلاج" تكثف جهودها في تنظيف الطرقات وإزالة الأتربة -
ألمانيا تستفز الصين وترسل سفينة عسكرية إلى منطقة نفوذها -
موعد مباريات الجولة الاولى في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة -
محمد الشناوي يتلقى عرضا خليجيا مغريا لرحيله عن الأهلي .. وموسيماني يتخذ القرار -
تراث الشيخ إمام بحفل على خشية مسرح ساقية الصاوي الثلاثاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. مهندسون سعوديون عمال نظافة خدمةً للحجاج بمخيمات منى

Print
كسروا ثقافة العيب مبتغين الأجر والثواب.. و"العدواني": وجدنا إقبالًا كبيرًا

شاهد.. مهندسون سعوديون عمال نظافة خدمةً للحجاج بمخيمات منى

كسر سعوديون حاجز العيب بامتهانهم وظيفة "عمال نظافة" موسميين؛ وذلك خلال موسم حج هذا العام؛ برغم تخرج بعضهم من تخصص الهندسة؛ معتبرين ذلك عملًا إنسانيًا يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن؛ وابتغاء الثواب والأجر من المولى عز وجل.

"سبق" التقت عدداً منهم في شركة مشاعل النور لخدمات حجاج الداخل؛ حيث يعمل أحمد القرني، تخصص هندسة مدنية، ومحمد الغامدي، تخصص هندسة مدنية، وصالح العمودي خريج هندسة ميكانيكية، إلى جانب مهند القرشي طالب تمريض، كعمال نظافة داخل مخيمات منى؛ لافتين إلى أن الشغل ليس عيباً بقدر ما هو رسالة.

وأشاروا إلى أن خدمة ضيوف الرحمن هدفهم، ولو على حساب النظافة، مبتغين الأجر والثواب، مؤكدين أنهم كانوا حريصين على خوض التجربة، إلى جانب حب العمل التطوعي في المقام الأول.

بدوره قال المشرف العام على شركة مشاعل النور لخدمة حجاج الداخل، الدكتور مشعل بن سليمان العدواني، إن الشباب يستطيعون أن يعملوا أي عمل في خدمة ضيوف الرحمن.

وعن عمل الشباب وتطوعهم كعمال نظافة، قال "العدواني": "وجدنا إقبالًا كبيرًا من السعوديين عند بداية التقديم، وتم فرزهم وتقديم دورات تدريبية لهم قبل موسم الحج".

شاهد.. مهندسون سعوديون عمال نظافة خدمةً للحجاج بمخيمات منى

شاهد.. مهندسون سعوديون عمال نظافة خدمةً للحجاج بمخيمات منى

ضيوف الرحمن الحج موسم الحج المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أكثر من 185 ألف مستفيد تلقوا "لقاح كوفيد-19" في مركز اللقاحات بجامعة طيبة

أكثر من 185 ألف مستفيد تلقوا "لقاح كوفيد-19" في مركز اللقاحات بجامعة طيبة

روسيا تستبعد تورط إيران في استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية

روسيا تستبعد تورط إيران في استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية

الفيصلي يواجه الهلال .. بعد إلغاء تجربة عجمان

الفيصلي يواجه الهلال .. بعد إلغاء تجربة عجمان

"الشيخ العيسى": الغرب لا يحكم على الإسلام بنظرة واحدة

"الشيخ العيسى": الغرب لا يحكم على الإسلام بنظرة واحدة