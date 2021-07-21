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ضبط سارقي أغطية الصرف و"لحوم الأجرة".. جرائم والجناة بقبضة الأمن

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ضبط سارقي أغطية الصرف و"لحوم الأجرة".. جرائم والجناة بقبضة الأمن ضبط سارقي أغطية الصرف و"لحوم الأجرة".. جرائم والجناة بقبضة الأمن
فيما جرى الإطاحة بـ3 مقيمين ومخالف امتهنوا نقل مخالفي نظام أمن الحدود

ضبط سارقي أغطية الصرف و

استعرض الأمن العام، اليوم الأربعاء،عبر مقطع ، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على ثلاثة مقيمين ومخالف لأمن الحدود من الجنسية السودانية في مكة المكرمة ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود.

وتضمن الفيديو القبض على (5) مقيمين من عدة جنسيات في الرياض ظهروا في مقطع فيديو متداول يقومون بتحميل لحوم في مركبة أجرة، مخالفين بذلك الاشتراطات الصحية.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على (13) مخالفًا لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والصومالية والسودانية في الرياض ارتكبوا سرقة أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول، لغرض بيعها، متخذين من أحد المواقع مكانًا لتجميع المسروقات، حيث ضُبط فيها على (954) غطاءً حديديًا.

ولفت الفيديو إلى القبض على (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية في مكة المكرمة امتهنوا العمل لحسابهم الخاص في غسيل المركبات بمواقف أحد المجمعات التجارية.

العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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