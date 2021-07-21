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محمد صلاح يهدر هدفا سهلا خلال لقاء ليفربول وشتوتجارت الألماني ()

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محمد صلاح يهدر هدفا سهلا خلال لقاء ليفربول وشتوتجارت الألماني (فيديو) محمد صلاح يهدر هدفا سهلا خلال لقاء ليفربول وشتوتجارت الألماني ()

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محمد صلاح، قائد الوطني الأول وليفربول، شارك في تعادل فريقه ليفربول الإنجليزي بمباراته الودية أمام شتوتجارت الألماني بهدف لكل فريق، ضمن ثاني تجارب «الريدز» الودية استعدادا للموسم المقبل 2021-2022.

محمد صلاح خاض المباراة التي أقيمت لمدة 30 دقيقة فقط، وسجل شتوتجارت هدفه الوحيد في اللقاء عن طريق فيليب فورستر، وتعادل ماني عند الدقيقة 21 من زمن اللقاء، بعد استغلاله عرضية زميله اليونانى تسيميكاس، ليسددها في شباك الفريق الألماني. وأضاع محمد صلاح فرصة هدف محققة لليفربول بعد انفراده بمرمى شتوتجارت، ليسددها في يد حارس الفريق الألماني.

المصرى اليوم

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