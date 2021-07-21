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يخوض منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم منافسات دورة طوكيو الأولمبية المقامة في الفترة من 22 يوليو حتى 7 أغسطس العام الجاري.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في مجموعة تضم معه منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

المنتخب الأوليمبي المصري لكرة القدم يمتلك سجلًا حافلًا من المشاركات بالدورات الأوليمبية، حيث شارك الفراعنة في 11 دورة أخرهم في لندن 2012، بينا كانت المشاركة الأولى في دورة انتويرب ببلجيكا عام 1920.

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز ظواهر المشاركات المصرية لفريق الكرة بالدورات الأوليمبية.

ألمانيا تحرم المصريين من الميدالية البرونزية مرتين

تمكن المنتخب المصري لكرة القدم من بلوغ الدور نصف نهائي للدورات الأوليمبية في مرتين الأولى كانت بدورة أمستردام 1928 والثانية بطوكيو 1964، ووقف الطليان في المرة الأولى والألمان في الثانية حائلان دون حصول الفراعنة على الميدالية البرونزية عقب خسارة لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في المناسبتين.

حسن علوبة يقص شريط أهداف الفراعنة

يعد اللاعب حسن علوبة هو أول من سجل للمنتخب المصري لكرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية، وذلك في شباك المنتخب الإيطالي في لقاء خسره الفراعنة بهدفين بمستهل مشوارهما بدورة انفجرس ببلجيكا 1920.

رياض يسجل نصف دستة أهداف في مباراة واحدة

ويحقق هداف فريق نادي الترسانة ومنتخب مصر الأوليمبي رقماً قياسياً للاعبي مصر في تسجيل الأهداف في مباراة واحدة بنصف دستة أهداف كاملة يغزو بها شباك المنتخب الكوري الجنوبي بدورة طوكيو 1964، حيث زار رياض شباك المنافس 6 مرات في فوز ساحق للفراعنة بعشرة أهداف نظيفة.

ايطاليا الأكثر قسوة على المصريين

تعد الهزيمة التي نالها المنتخب المصري على يد نظيره الايطالي بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة أمستردام 1928 بنتيجة 11/3، هي الأثقل في تاريخ المنتخب المصري على مدار مشاركاته بالدورات الأوليمبية.

خسارة الديربي العربي وحسم الزعامة الأفريقية

لقاء وحيد جمع منتخب مصر بمنتخب عربي شقيق هو القطري في مستهل مشوار المنتخبين بدورة برشلونة 1992 وخسر الفراعنة بهدف نظيف، بينما لقاء وحيد أيضاً جمع المصريين بمنتخب أفريقي هو الغاني بدور الثمانية لدورة طوكيو 1964 وحقق الفراعنة فوزاً ساحقاً بخسمة أهداف مقابل هدف.