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أون تايم سبورت تعلن إذاعة مباراتي مصطفى محمد في دوري الأبطال ومحمد صلاح أمام ماينز

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أون تايم سبورت تعلن إذاعة مباراتي مصطفى محمد في دوري الأبطال ومحمد صلاح أمام ماينز أون تايم سبورت تعلن إذاعة مباراتي مصطفى محمد في دوري الأبطال ومحمد صلاح أمام ماينز

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أعلنت قناة أون تايم سبورت عبر موقعها الرسمي فيسبوك، بإذاعة مباراة جالاتا سراي وآيندهوفن الهولندي اليوم على شاشاتها إضافة لإذاعة مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح أمام ماينز الألماني، يوم الجمعة المقبلة، والتى ستقام عند الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة والسابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويقود مصطفى محمد مهاجم الوطني الأول وفريق جالاتا سراي، فريقه التركي اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة لمواجهة فريق أيندهوفن الهولندي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن تصفيات التأهل 2.

المصرى اليوم

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