مش هبقى مذيعة وهاكون ممثلة .. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام (التفاصيل)

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أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، اعتزال الإعلام كمقدمة برامج بسبب ما وصفته رغباتها في التركيز في أعمالها الفنية كممثلة.

أضافت الإعلامية ريهام سعيد في منشور على حسابها الرسمي على انستجرام :«فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده. انا اعتزلت التمثيل سنه ٢٠١٥ لاني حسيت ان صاحب بالين كداب وأن التمثيل مأثر على مسيره الخير إلى ابتدأتها من سنين طويله عشان الوقت والمجهود إلى بعمله، لكن عشقي للتمثيل إلى هو دراستي ومهنتي الاولي قبل الاعلام رجعت امثل تاني وانا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعه عايزه تمثل».

وتابعت:«كنت عارفه ان عشان اخد مكان كممثله لازم اسيب الاعلام زي مع حفظ الالقاب داليا البحيري وبسمه ودينًا فواد ودينا الشربيني وغيرهم بس مكنتش قادره اسيب رسالتي إلى كانت مهمه اوي وقتها».

وعن الأزمات الأخيرة قالت ريهام سعيد :«انا حصل لي مشاكل كتير من المهنه دي بتاثير باطل من السوشال ميديا من منافسين واعداء بسبب المشاهده العاليه جدا والنجاح انا تعبت وحسه اني قدمت كل إلى ممكن يتقدم والدوله عامله إلى عليها ومش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعده الناس ولكن انا ليه الشرف اني اشتغلت في المهنه العظيمه دي إلى ليها رساله ساميه وعظيمه وليه الشرف اني كنت اعلاميه في اصعب وقت مر على الاعلاميين ايام حكم الاخوان والحمد لله كان لينا موقف واضح وماتغيرش ولا دقيقه».

واستطرد انا بكل اسف بعلن اعتزالي الاعلام تماما وهاركز كممثله وهاطلب من الدكتور أشرف زكي انه يساعدني اني اغير الفكره الموجوده في اذهان المخرجين والمنتجين اني مذيعه. ورساله للاستاذه كامله ابو ذكري ومش مكسوفه نفسي اوي امثل معاكي حتي لو مشهد ده من احلامي. خطوه صعبه وفيها ريسك كبير بس علئ الاقل احري ورا حلمي حتي وانا في السن ده. جه الوقت اني استمتع بالي بعمله وبحبه خصوصا لما يكون في عصر ولا في وسطه ولا محسوبيه إلى هايجنهد هايوصل. ماتسيبوش حلمكم مهما فات الوقت«.

ووجهت ريهام سعيد رسالة لجمهورها قائلة :«بشكر جمهوري من الامهات والشباب والاطفال إلى دائما بيدعموني وحبه برامجي واتعلموا منها وبشكر ر بنا على عشرين سنه اداني الفرصة فيهم اني اقضي حوائج الناس واقدم كل ما هو مفيد. فخوره بكل حلقه وبكل حرف قدمته ٢٠ سنه تعب وسهر وا كان وتصميم على تقديم الحقيقه. انا اسفه ليكوا بس التمثيل رساله برضوا وهو حلمي الاساسي إلى اتاخرت اوي عشان احققه يا رب وفقني وساعدني» .