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ماذا يحقق الأهلي في أول مباراة له عقب التتويج الأفريقي؟

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ماذا يحقق الأهلي في أول مباراة له عقب التتويج الأفريقي؟ ماذا يحقق الأهلي في أول مباراة له عقب التتويج الأفريقي؟

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يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف مشواره المحلي بمسابقة الدوري الممتاز وخوض لقاء البنك الأهلي مساء الخميس على ملعب السلام وي الأهلي ضمن مؤجلات المسابقة.

الأهلي ظفر قبل أيام قليلة بالنجمة العاشرة وحقق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد ثلاثية أمطر بها شباك كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في النهائي القاري الذي احتضنه ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ونرصد من خلال السطور التالية نتائج الأهلي في أول مباراة تعقب تتويجه القاري بدوري أبطال أفريقيا خلال الألفية الحالية.

برباعية نظيفة اكتسح الأهلي فريق المصرية للاتصالات بمنافسات كأس موسم 2001-2002 بعدما حقق النجمة الأفريقية الثالثة على حساب صن داونز الجنوب أفريقي في 2001.

رباعية جديدة يمطر بها الأهلي شباك منافسيه بعد اعتلاء عرش أفريقيا، وذلك في مرمى أسمنت السويس بمنافسات الدوري الممتاز موسم 2005-2006 بعد أيام من عناق اللقب الرابع على حساب النجم الساحلي التونسي.

بالتخخص بالرباعية النظيفة يقسو الأهلي على بتروجت في الدوري الممتاز بعدما عانق الكأس الأفريقية من ملعب رادس على حساب الصفاقسي التونسي في 2006.

المصرية للاتصالات كان له نصيباً من خسارة جديدة أمام الأهلي بعد صعود المارد الأحمر على منصة التتويج الأفريقية، ولكن هذه المرة بفوز شاق بنتيجة 3/2 بمنافسات الدوري الممتاز 2008-2009 بعد حسم النجمة السادسة في مواجهة القطن الكاميروني.

ويُتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا في 2012 و2013 ولكن يتزامن ذلك مع موسمين غير مكتملين على مستوى المسابقات المحلية في مصر.

ويطيح الأهلي بالاتحاد السكندري من كأس مصر ويحول تأخره إلى فوز بهدفين في الموسم المنصرم بعد حسم نهائي القرن واسترداد الكأس الأفريقية والنجمة التاسعة على حساب .

تُرى هل يواصل الأهلي انتصاراته في المباريات التي تعقب التتويج القاري خلال مواجهة البنك الأهلي بعد حصد النجمة العاشرة؟

المصرى اليوم

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