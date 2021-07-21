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بث مباشر مباراة واسبانيا في أولمبياد طوكيو على قناة بين سبورت المفتوحة المجانية

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بث مباشر مباراة مصر واسبانيا في أولمبياد طوكيو على قناة بين سبورت المفتوحة المجانية بث مباشر مباراة واسبانيا في أولمبياد طوكيو على قناة بين سبورت المفتوحة المجانية

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منتخب الأولمبي يبدأ مشواره الكروي في أولمبياد طوكيو 2020 صباح الخميس عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، أمام منتخب إسبانيا الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمجموعة مصر.

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أوليمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد .

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي .

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أوليمبياد طوكيو؟.. ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تنقل قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة .

القناة الناقلة لمباريات مصر

الأولمبياد beIN SPORTS HD 7... ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

على نايل سات beIN SPORTS HD 7

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

أعلنت شبكة بين سبورت القطرية إذاعة مباراة منتخب مصر الاولمبي ومنتخب إسبانيا عبر قناتها المفتوحة ويلعب المصري في أولمبياد طوكيو والتي تبدأ فعاليتها من تاريخ 23 يوليو 2021، زيقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والارجنتين وأستراليا .

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المصرى اليوم

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