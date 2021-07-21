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«زي النهاردة» فى ٢١ يوليو ١٩٤٤ .. إعدام الضابط الألماني كلاوس شتاوفنبرج

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«زي النهاردة» فى ٢١ يوليو ١٩٤٤ .. إعدام الضابط الألماني كلاوس شتاوفنبرج «زي النهاردة» فى ٢١ يوليو ١٩٤٤ .. إعدام الضابط الألماني كلاوس شتاوفنبرج

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كانت هوليوود قد أنتجت فيلماً عن حياة الضابط النازى الألمانى كلاوس شتاوفنبرج ومحاولة اغتيال الزعيم النازى هتلر، التي شارك فيها هذا الضابط، وهو فيلم «فالكيرى»، ويؤدى فيه توم كروز دورهذا الضابط شتاوفنبرج مولود في ١٩٠٧ لعائلة كاثوليكية نبيلة، وأرسل للخدمة في تونس فأطاح لغما بسيارته، وأسفر الحادث عن فقده عينه اليسرى ويده اليمنى، وإصبعين من أصابع يده اليسرى، فأرسل للعلاج في ميونيخ ومنح رتبة كولونيل، وحين شارك في المعارك التي دارت في بولندا وفرنسا وعلى الجبهة الروسية استاء كثيراً من عنف الاحتلال الألمانى وديكتاتورية هتلر وسياسته التي أشعلت الحرب العالمية الثانية والتهمت الاقتصاد والشباب الألمانى، وأثناء مرضه ظل يتأمل حال ألمانيا وبدأ جدياً يفكر في التخطيط لاغتيال هتلر حتى لو كان الثمن التضحية بنفسه وكان قد أعيد للجيش عندما أكد أنه استعاد بصره جزئياً، وأنه تعلم الكتابة بإصابعه المتبقية ويستطيع أن يحل مكان ضابط آخر يستفيد منه الجيش على الجبهة، وبعد عودته للخدمة أخذ يسعى بفضل علاقاته للحصول على مركز يتيح له مجال المثول أمام هتلر،فحصل على منصب رئيس أركان الجيش الداخلى، وكان من شروط الاغتيال أن يؤدى الانفجار إلى اغتيال جورينج وهيملر أيضاً في العملية «عملية فالكيرى»وخاض شتاوفنبرج هو ومن معه ثلاث محاولات لاغتيال هتلر بدءاً من ١١ يوليو ١٩٤٤لم تنجح أي منها، وفى الأخيرة نجا هتلر وقبض على المشاركين في العملية وشكلت محكمة عسكرية وحكمت على كل المتورطين فيها بالإعدام،و«زى النهارده»فى٢١يوليو١٩٤٤تم إعدام شتاوفنبرج بالرصاص مع ٢٢ جنرالاً فيما انتحر ٥٨.

المصرى اليوم

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