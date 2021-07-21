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لمصر تاريخ عريق وغنى فى مجال الإعلام المسموع والمرئى، قد عرفت أولا الإرسال الإذاعى فى عشرينيات القرن العشرين، وبعد ثورة يوليو 1952 تحققت قفزة فى مجال الإعلام المسموع والمرئى أيضا، وشهدت توسعات وتوجهات جديدة، وفيما يخص التليفزيون، فقد تمت محاولات تجريبية ناجحة فيما تم البث التليفزيونى رسمياً لأول مرة «زى النهارده» فى ٢١ يوليو ١٩٦٠ عبر قناة واحدة والتى كان يستمر إرسالها لعدد من الساعات يومياً وبعد عام واحد بدأ إرسال القناة الثانية فى يوليو أيضاً، ولكن عام ١٩٦١ ومنذ ذلك التاريخ تلاحقت التطويرات، وفى عام ١٩٧٩ أنشئ اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى حول المحطات الإذاعية إلى شبكات إذاعية وصلت إلى سبع شبكات، ما بين محطات رئيسية وأخرى محلية وإقليمية، وتنوعت ما بين ناطقة بالعربية وأخرى ناطقة باللغات الأجنبية، أما التليفزيون فمع بداية الثمانينيات بدأ بث عدد من المحطات التليفزيونية ذات الطابع المحلى، لخدمة أقاليم ومناطق مصر «٦ قنوات»، وفى ١٩٩٠م بدأ بث القناة الفضائية المصرية كأول قناة فضائية عربية، ثم توالى إطلاق المزيد من القنوات الفضائية المصرية، منها مجموعة قنوات النيل المتخصصة بين أخبار ودراما ومنوعات ورياضة وأسرة، فضلاً عن سبع قنوات تعليمية وبعد سبع سنوات، وتحديداً فى ١٩٩٧ تم إطلاق أول قمر صناعى متخصص للاتصالات الفضائية وهو «نايل سات ١٠١».