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مكة المكرمة : القبض على 5 أشخاص سرقوا 8 مركبات

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نجران تعالج آثار الأمطار

استنفرت فرق الطوارئ في أمانة نجران للعمل في معالجة آثار الأمطار، فيما ما زال المواطنون ينتظرون تجاوب فرق الطوارئ التابعة للأمانة...

a115b70891.jpgنجران أحمد بالحارث
90720a7af1.jpg11 ذو الحجة 1442 هـ

تنظيم مثالي للحشود وتراجع المخالفين 82%

بينما رمى حجاج بيت الله جمرة «العقبة الكبرى»، يواصلون إكمال مناسكهم، خلال أيام التشريق، في مشعر «منى» برمي الجمرات الثلاث، وذلك...

icon-byline.pngالمشاعر المقدسة: بعثة الوطن
icon-clock.png10 ذو الحجة 1442 هـ
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4 أيام للذبح وما زال التسابق مستمرا

يتسابق أهالي عسير كما هو الحال في كافة مناطق على ذبح الأضاحي بعد أداء الصلاة على الرغم من معرفة الجميع بأن وقت ذبح الضحية 4...

icon-byline.pngأبها: غلا أبوشرارة
icon-clock.png10 ذو الحجة 1442 هـ

300 شاب وفتاة يرصدون تشوهات الأحساء

يبدأ الأحد، نحو 300 متطوع ومتطوعة، مسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رصد...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png10 ذو الحجة 1442 هـ

مكة : إتمام تفويج الحجاج واستقبالهم لأداء طواف الإفاضة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إتمام خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : الوطن
icon-clock.png10 ذو الحجة 1442 هـ
صالح آل حمامة

صاعق كهربائي يتسبب بوفاة شقيقين بنجران

تسبب صاعق كهربائي خلال الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة نجران الى وفاة شقيقان محمد وصالح حسين آل حمامة 24 عاما و 17 عاما في نفس...

icon-byline.pngنجران : قاسم الكستبان
icon-clock.png10 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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