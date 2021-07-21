مكة المكرمة : القبض على 5 أشخاص سرقوا 8 مركبات
استنفرت فرق الطوارئ في أمانة نجران للعمل في معالجة آثار الأمطار، فيما ما زال المواطنون ينتظرون تجاوب فرق الطوارئ التابعة للأمانة...
بينما رمى حجاج بيت الله جمرة «العقبة الكبرى»، يواصلون إكمال مناسكهم، خلال أيام التشريق، في مشعر «منى» برمي الجمرات الثلاث، وذلك...
يتسابق أهالي عسير كما هو الحال في كافة مناطق السعودية على ذبح الأضاحي بعد أداء الصلاة على الرغم من معرفة الجميع بأن وقت ذبح الضحية 4...
يبدأ الأحد، نحو 300 متطوع ومتطوعة، مسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رصد...
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إتمام خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف...
تسبب صاعق كهربائي خلال الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة نجران الى وفاة شقيقان محمد وصالح حسين آل حمامة 24 عاما و 17 عاما في نفس...