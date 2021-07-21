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الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات وفترة غيابه عن مباريات الدوري 2021

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الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات وفترة غيابه عن مباريات الدوري 2021 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات وفترة غيابه عن مباريات الدوري 2021

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كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة حسين الشحات، لاعب الفريق الذي يعاني من جزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح طبيب الأهلي أن الشحات اشتكى من آلام؛ نتيجة تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أن اللاعب بدأ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بداية من مران أمس، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية في غضون ١٠أيام. وعاد الفريق لاستئناف تدريباته مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعداداً لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري.

المصرى اليوم

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