مصطفى فهمي يستمتع مع زوجته بـ إجازة العيد ( صور )

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

احتفل الفنان الكبير مصطفى فهمى وزوجته اللبنانية فاتن موسى بـعيد الأضحى المبارك، في إحدي المدن الساحلية، حيث نشرت فاتن عدة صور لهما عبر حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، يظهران فيها معا ويهنئان جمهورهما بالعيد.

وعلقت فاتن موسي على الصور، قائلة: «عيد أضحى مبارك على الجميع ويا رب الفرج والسعادة والصحة والأمن والأمان والبحبوحة على أهلنا وحبايبنا وصحابنا ومحبينا وبلادنا لكم منا كل الحب»

ومن المقرر أن يعرض لـ مصطفى فهمى، مسلسل «الحرير المخملى» من بطولة «دنيا عبدالعزيز، وداليا مصطفى، وأحمد وفيق، وهالة فاخر، وولاء الشريف، إسلام جمال».