فعالة بنسبة 90% .. تفاءل أمريكي بنتائج لقاحات كورونا في خفض مضاعفات الإصابة

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قال أنتوني فوتشي خبير الأوبئة وكبير مستشاري البيت الأبيض الطبيين إن «دلتا» كورونا، سبب أكثر من 80% من إصابات الفيروس الجديدة في الولايات المتحدة، وأن اللقاحات ما زالت فعالة.

وخلال جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي أوضح أن لقاحات كورونا المصرح باستخدامها ما زالت فعالة بنسبة تزيد على 90% في خفض معدلات دخول المستشفيات والوفيات.

وخلال الجلسة قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والنسكي، إن متوسط عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الولايات المتحدة بلغ 239 في اليوم خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر بنسبة تقارب 48% مما تم تسجيله الأسبوع السابق.

يذكر أن طفرة «دلتا كورونا» سريعة العدوى اكتشفت لأول مرة في الهند العام الجاري، وتهيمن في الولايات المتحدة وظهرت في أكثر من 90 دولة في العالم.