درجة الحرارة في الكويت اليوم

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ارتفاع درجات الحرارة في الكويت تعدي المعدلات الطبيعية، وفى ظل قلق كبيرة إثر حالة الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة وما يمكن أن ينجم عنها من كوارث.

دولة الكويت تعد أحد أكثر الدول التي تشهد حالة من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، حيث ذكرموقع الإدارة العامة للطيران المدني (إدارة الأرصاد الجوية) أن درجة الحرارة تجاوزت في الموجة الحالية 54 درجة مئوية، بينما تبقى التوقعات أسوأ بكثير في الاعوام المقبلة.

الطقس اليوم في الكويت

وطبقا لموقع الإدارة العامة للطيران المدني (إدارة الأرصاد الجوية)، حيث ذكر أن أقصى درجة حرارة في مطار الكويت الدولي ٤٦ درجة وادني درجة حرارة هو ٣٢ درجة، اما اعلي نسبة رطوبة تصل إلى ٧٤٪ والحد الأدنى لنسبة الرطوبة ١٦٪ في مطار الكويت الدولي.

حالة البحر في الكويت

ليلًا: خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 3- 1 قدم.

نهارًا: خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 3- 1 قدم.

الطقس اليوم في الكويت

تنبؤ محطات الرصد

المحطة العظمى المسجلة °م الصغرى المتوقعة °م مدينة الكويت 44 36 مطار الكويت 47 33 العبدلي 50 32 الجهراء 51 34 السالمية 39 34 الأحمدي 38 35 المحطة العظمى المسجلة °م الصغرى المتوقعة °م جال اللياح 49 32 الوفرة 47 32 السالمي 48 32 مطربة 51 32

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكويت إن البلاد شهدت صيفا شديد الحرارة حيث سجلت درجة حرارة تخطت حاجز 52 درجة لتصبح اعلى درجة حرارة في العالم.

درجات الحرارة في الكويت - صورة أرشيفية

طقس الكويت

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06- 28 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .

نهارًا

شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08- 30 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .

ويصنف المناخ الكويتي كمناخ قاري صحراوي بما يعني أن الطقس في الكويت يميل إلى الجفاف بالرغم من موقع الكويت الساحلي، كما يميل الطقس في الكويت إلى البرودة ليلا خلال فصلي الخريف والشتاء حيث يتأثر بهبوب الرياح الشمالية الغربية التي تحمل معها بعض الامطار والبرودة في كثير من الأحيان.

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درجة الحرارة في الكويت - صورة أرشيفية

وفي العديد من المحافظات في ‍الكويت بينها محافظة سلوى ومحافظة الجهراء التي تقع على الحدود السعودية، شهدت انقطاعا في الكهرباء، وسط دعوات أطلقتها وزارة الكهرباء للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية قدر الامكان.

درجة الحرارة في الكويت

ويشتهر مناخ دولة الكويت بصبغته الصحراوية وارتفاع درجة حرارة الجو خلال فصل الصيف بشكل عام. وهذا المناخ الصيفي هو ما ترسخ في أذهان الناس عن الكويت.

الطقس الحار في الكويت ومع شدة درجة الحرارة في الصيف تجعل لبقية فصول السنة في الكويت مذاقا خاصا أجمل مما في الدول الأخرى، وذلك لأن فصلي الخريف والربيع في الكويت يعتبران من أفضل فصول السنة بالنسبة لسكانها، وذلك عند مقارنة درجة الحرارة فيهما بدرجة حرارة الصيف في الكويت.