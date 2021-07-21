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أحدهم نطق الشهادة.. لحظة نجاة شباب انحدرت مركبتهم للهاوية بفيفاء ""

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أحدهم نطق الشهادة.. لحظة نجاة شباب انحدرت مركبتهم للهاوية بفيفاء "فيديو" أحدهم نطق الشهادة.. لحظة نجاة شباب انحدرت مركبتهم للهاوية بفيفاء ""
بينهم من وثّقه وهم فوق القمة وسط تهليلات وتكبيرات حتى استقروا على الحافة

أحدهم نطق الشهادة.. لحظة نجاة شباب انحدرت مركبتهم للهاوية بفيفاء

نجا مجموعة من الشباب من الموت، جراء انحدار مركبتهم التي يقلونها من قمم جبال محافظة فيفاء.

ورصد الذي وثقه أحدهم لحظة انحدار مركبة من نوع "هايلكس" كانوا يقلونها، من فوق قمم جبال محافظة فيفاء بمنطقة جازان وسط تهليلات وتكبيرات الشبان؛ حيث نطق أحدهم الشهادة حتى استقرت المركبة على حافة هاوية الجبل.

وكانت قد شهدت منطقة جازان ومحافظاتها أمطاراً غزيرة، حيث تتسبب الأمطار في تساقط الصخور وانحدار المركبات من قمم الجبال في المحافظات الجبلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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