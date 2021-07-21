أخبار عاجلة

محافظ قنا يتفقد مشكلة ضعف مياه الشرب بمنطقة نجع سالم -
«التنمية المستدامة هدف حياة لخلق بنية صحيحة» ندوة بـ«شباب القليوبية» -
وزير الرياضة يشهد البطولة العربية المصرية للاسكواش -
 «البيت» لمصطفى كامل تتخطى حاجز النصف مليون مشاهدة (فيديو) -
المغرب يفرض حظر التجول من الـ9 مساء حتى الـ5 صباحا بدءا من الغد لكبح تفشي كورونا -
بيان "اتحاد أبناء العشائر العربية" بلبنان: نرفض دفع ثمن معركة مع حزب الله -
"إعلام" و"غروس" توقّعان مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات -
وزير الصحة: وفَّرنا خدمة "العيادات عن بُعد" لتوفير الوقت والجهد -
مجلس النواب الليبي ينفي خبر وفاة عقيلة صالح بحادث سير -
طهران: إسرائيل تعرف حجمها ولا تملك القدرة على ترجمة تهديداتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

من مشعر منى.. رئيس النهضة السعودي يعد الجماهير عبر "سبق" بـ 4 محترفين

Print
"الحبيشي": النادي يمتلك منشأة تقييمها من فئة A ويوجد بها متطلبات الأندية العالمية

من مشعر منى.. رئيس النهضة السعودي يعد الجماهير عبر

وعد رئيس مجلس إدارة نادي النهضة السعودي؛ طارق عبدالرحمن الحبيشي، جماهير النادي من مقر إقامته بمشعر منى في تصريح خاص لـ"سبق" بأربعة محترفين أجانب سينضمون للنادي في العام الرياضي المقبل.

وقال "الحبيشي" لـ"سبق": "نادي النهضة في المنطقة الشرقية يمتلك منشأة تقييمها من فئة A ويوجد بها متطلبات الأندية العالمية من ملاعب كرة القدم وملاعب رديفة وصالات ألعاب رياضية للسلة والطائرة بمقاييس عالمية.

وأضاف: "استقطبت إدارة النادي جهازًا لكرة القدم بقيادة مدرب سعودي، وطاقمًا إداريًا سعوديًا ولاعبين سعوديين وأجانب عرب محترفين عددهم أربعة لاعبين."

وتابع في تصريحه: "طموحنا الارتقاء إلى أعلى المنصات في جميع الألعاب والتعامل بشفافية مع محبي الكيان النهضاوي، وإعادة النهضة إلى عهدها السابق بامتلاك كوكبة من ألمع النجوم في جميع الألعاب، والوصول إلى القمة في جميع المسابقات وإنشاء أكاديميات لبعض الألعاب."

وهنأ "الحبيشي" وزير الرياضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ مقدماً شكره له على الرؤية الواضحة والدقيقة لتطوير كرة القدم خاصة؛ والألعاب الأخرى عامة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي النهضة بوزير الرياضة على اختيار رؤساء اتحادات الألعاب، منهم من له خبرة في الألعاب، كما قدم شكره له على الدعم اللامحدود لجميع أندية الوطن الغالي ومن ضمنها نادي النهضة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية

للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية

"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية"

"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية"

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة