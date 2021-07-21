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الأهلي يحقق أفضل مركز له عالميا والزمالك يتجاوز الترجي وصن دوانز في أحدث تصنيف للأندية

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الأهلي يحقق أفضل مركز له عالميا والزمالك يتجاوز الترجي وصن دوانز في أحدث تصنيف للأندية الأهلي يحقق أفضل مركز له عالميا والزمالك يتجاوز الترجي وصن دوانز في أحدث تصنيف للأندية

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في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم، والذي صدر مؤخرا من موقع فوتبول داتابيز، تصدر النادي الأهلي المصري، الأندية العربية والإفريقية كالعادة، محتلاً المركز 25 عالميا هذه المرة بدلا من المركز 33 عالمياً , وهو أفضل مركز له على الاطلاق من الموقع وذلك برصيد 1759 نقطة , حيث قفز 8 مراكز دفعة واحدة بعد فوزه ببطولة دوري ابطال افريقيا.

بهذا المركز الجديد تجاوز الأهلي أندية أخرى في الترتيب مثل توتنهام الانجليزي وليون الفرنسي وفلامنجو البرازيلي ورينجرز الاسكتلندي وسلافيا برج التشيكي.

افريقيا، حل نادي الزمالك في المركز 135 عالميا ليقفز إلى المركز الثاني أفريقيا خلف النادي الأهلي ويكون الفارق بينه وبين النادي الأهلي 110 مركزا عالميًا، ويتجاوز بذلك كلا من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب افريقي عن اخر تصنيف، ثم جاء بعده نادي صن داونز في المركز 136 عالميا والثالث افريقيا، ثم نادي الترجي في المركز 137 عالمياً والرابع إفريقيا،.

عربيا، حل نادي الهلال السعودي المركز 84 عالميا والثاني عربيا خلف النادي الأهلي، يليه نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 115 عالميا، يليه نادي الزمالك، ثم نادي السد القطري في المركز 131 عالميا والخامس عربيا، ثم نادي الترجي في المركز 137 عالمياً والسادس عربيا.

عالميا، لم يحدث أي تغيير على المراكز العشر الأولى وظلت كما هي وفق اخر تصنيف, حيث تصدر نادي بايرن ميونخ الترتيب متفوقا بـ 2052 نقطة يليه مانشستر سيتي بـ 1982 نقطة ثم إنتر ميلان في المركز الثالث ولديه 1944 نقطة يليه ريال مدريد بـ 1937 نقطة ثم فريق تشيلسي جامعا 1925 نقطة يليه سادسا فريق ليفربول بـ 1899 نقطة يليه من السابع إلى العاشر أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد وأياكس أمستردام على الترتيب.

وفيما يلي تصنيف أقوى 50 نادياً على مستوى العالم، موضحا الترتيب وعدد النقاط، بالإضافة إلى أقوى 10 أندية إفريقية، والترتيب العالمي والإفريقي وعدد النقاط:

تصنيف أقوى 10 أندية أفريقية

Rank

Club / Country

Points

1

Al Ahly

Egypt

1759

2

El Zamalek

Egypt

1580

3

Mamelodi Sundowns FC

South Africa

1580

4

Esperance de Tunis

Tunisia

1580

5

TP Mazembe

Congo DR

1572

6

Wydad Casablanca

Morocco

1539

7

Etoile du Sahel

Tunisia

1538

8

Al Hilal Omdurman

Sudan

1525

9

Vita Club

Congo DR

1523

10

RCA Raja Casablanca Athletic

Morocco

1516

أقوى 50 نادي عالميا

Rank

Club / Country

Points

1

Bayern München

Germany

2052

2

Manchester City

England

1982

3

Inter Milan

Italy

1944

4

Real Madrid

Spain

1937

5

Chelsea FC

England

1925

6

Liverpool FC

England

1899

7

Barcelona

Spain

1889

8

Paris Saint-Germain

France

1885

9

Atlético Madrid

Spain

1872

10

Ajax Amsterdam

Netherlands

1870

11

Juventus

Italy

1863

12

Borussia Dortmund

Germany

1856

13

Manchester United

England

1850

14

Atalanta

Italy

1841

15

SSC Napoli

Italy

1841

16

FC Porto

Portugal

1835

17

AC Milan

Italy

1831

18

Sevilla

Spain

1823

19

Arsenal

England

1806

20

Villarreal

Spain

1793

21

Lille

France

1790

22

Palmeiras

Brazil

1774

23

Benfica

Portugal

1774

24

RB Leipzig (GER)

Germany

1772

25

Al Ahly

Egypt

1759

26

Flamengo

Brazil

1758

27

Slavia Prague

Czech Republic

1757

28

Lyon

France

1752

29

Wolfsburg

Germany

1750

30

Eintracht Frankfurt

Germany

1746

31

Sporting

Portugal

1746

32

Rangers

Scotland

1745

33

Tottenham Hotspur

England

1744

34

Racing Club

Argentina

1737

35

West Ham United

England

1735

36

Shakhtar Donetsk

Ukraine

1731

37

Atlético Mineiro

Brazil

1729

38

Olympiakos

Greece

1728

39

FK Red Star Belgrade

Serbia

1727

40

Real Sociedad

Spain

1726

41

Leeds United

England

1725

42

Red Bull Salzburg

Austria

1720

43

Monaco

France

1719

44

River Plate

Argentina

1719

45

Roma

Italy

1717

46

Flora Tallinn

Estonia

1716

47

Real Betis

Spain

1716

48

Red Bull Bragantino SP

Brazil

1709

49

PSV Eindhoven

Netherlands

1709

50

Borussia Mönchengladbach

Germany

1708

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