الأهلي يحقق أفضل مركز له عالميا والزمالك يتجاوز الترجي وصن دوانز في أحدث تصنيف للأندية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم، والذي صدر مؤخرا من موقع فوتبول داتابيز، تصدر النادي الأهلي المصري، الأندية العربية والإفريقية كالعادة، محتلاً المركز 25 عالميا هذه المرة بدلا من المركز 33 عالمياً , وهو أفضل مركز له على الاطلاق من الموقع وذلك برصيد 1759 نقطة , حيث قفز 8 مراكز دفعة واحدة بعد فوزه ببطولة دوري ابطال افريقيا.

بهذا المركز الجديد تجاوز الأهلي أندية أخرى في الترتيب مثل توتنهام الانجليزي وليون الفرنسي وفلامنجو البرازيلي ورينجرز الاسكتلندي وسلافيا برج التشيكي.

افريقيا، حل نادي الزمالك في المركز 135 عالميا ليقفز إلى المركز الثاني أفريقيا خلف النادي الأهلي ويكون الفارق بينه وبين النادي الأهلي 110 مركزا عالميًا، ويتجاوز بذلك الزمالك كلا من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب افريقي عن اخر تصنيف، ثم جاء بعده نادي صن داونز في المركز 136 عالميا والثالث افريقيا، ثم نادي الترجي في المركز 137 عالمياً والرابع إفريقيا،.

عربيا، حل نادي الهلال السعودي المركز 84 عالميا والثاني عربيا خلف النادي الأهلي، يليه نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 115 عالميا، يليه نادي الزمالك، ثم نادي السد القطري في المركز 131 عالميا والخامس عربيا، ثم نادي الترجي في المركز 137 عالمياً والسادس عربيا.

عالميا، لم يحدث أي تغيير على المراكز العشر الأولى وظلت كما هي وفق اخر تصنيف, حيث تصدر نادي بايرن ميونخ الترتيب متفوقا بـ 2052 نقطة يليه مانشستر سيتي بـ 1982 نقطة ثم إنتر ميلان في المركز الثالث ولديه 1944 نقطة يليه ريال مدريد بـ 1937 نقطة ثم فريق تشيلسي جامعا 1925 نقطة يليه سادسا فريق ليفربول بـ 1899 نقطة يليه من السابع إلى العاشر أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد وأياكس أمستردام على الترتيب.

وفيما يلي تصنيف أقوى 50 نادياً على مستوى العالم، موضحا الترتيب وعدد النقاط، بالإضافة إلى أقوى 10 أندية إفريقية، والترتيب العالمي والإفريقي وعدد النقاط:

تصنيف أقوى 10 أندية أفريقية

Rank Club / Country Points 1 Al Ahly Egypt 1759 2 El Zamalek Egypt 1580 3 Mamelodi Sundowns FC South Africa 1580 4 Esperance de Tunis Tunisia 1580 5 TP Mazembe Congo DR 1572 6 Wydad Casablanca Morocco 1539 7 Etoile du Sahel Tunisia 1538 8 Al Hilal Omdurman Sudan 1525 9 Vita Club Congo DR 1523 10 RCA Raja Casablanca Athletic Morocco 1516

أقوى 50 نادي عالميا