الأهلي يحقق أفضل مركز له عالميا والزمالك يتجاوز الترجي وصن دوانز في أحدث تصنيف للأندية

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في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم، والذي صدر مؤخرا من موقع فوتبول داتابيز، تصدر النادي الأهلي المصري، الأندية العربية والإفريقية كالعادة، محتلاً المركز 25 عالميا هذه المرة بدلا من المركز 33 عالمياً , وهو أفضل مركز له على الاطلاق من الموقع وذلك برصيد 1759 نقطة , حيث قفز 8 مراكز دفعة واحدة بعد فوزه ببطولة دوري ابطال افريقيا.
بهذا المركز الجديد تجاوز الأهلي أندية أخرى في الترتيب مثل توتنهام الانجليزي وليون الفرنسي وفلامنجو البرازيلي ورينجرز الاسكتلندي وسلافيا برج التشيكي.
افريقيا، حل نادي الزمالك في المركز 135 عالميا ليقفز إلى المركز الثاني أفريقيا خلف النادي الأهلي ويكون الفارق بينه وبين النادي الأهلي 110 مركزا عالميًا، ويتجاوز بذلك الزمالك كلا من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب افريقي عن اخر تصنيف، ثم جاء بعده نادي صن داونز في المركز 136 عالميا والثالث افريقيا، ثم نادي الترجي في المركز 137 عالمياً والرابع إفريقيا،.
عربيا، حل نادي الهلال السعودي المركز 84 عالميا والثاني عربيا خلف النادي الأهلي، يليه نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 115 عالميا، يليه نادي الزمالك، ثم نادي السد القطري في المركز 131 عالميا والخامس عربيا، ثم نادي الترجي في المركز 137 عالمياً والسادس عربيا.
عالميا، لم يحدث أي تغيير على المراكز العشر الأولى وظلت كما هي وفق اخر تصنيف, حيث تصدر نادي بايرن ميونخ الترتيب متفوقا بـ 2052 نقطة يليه مانشستر سيتي بـ 1982 نقطة ثم إنتر ميلان في المركز الثالث ولديه 1944 نقطة يليه ريال مدريد بـ 1937 نقطة ثم فريق تشيلسي جامعا 1925 نقطة يليه سادسا فريق ليفربول بـ 1899 نقطة يليه من السابع إلى العاشر أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد وأياكس أمستردام على الترتيب.
وفيما يلي تصنيف أقوى 50 نادياً على مستوى العالم، موضحا الترتيب وعدد النقاط، بالإضافة إلى أقوى 10 أندية إفريقية، والترتيب العالمي والإفريقي وعدد النقاط:
تصنيف أقوى 10 أندية أفريقية
|
Rank
|
Club / Country
|
Points
|
1
|
Al Ahly
Egypt
|
1759
|
2
|
El Zamalek
Egypt
|
1580
|
3
|
Mamelodi Sundowns FC
South Africa
|
1580
|
4
|
Esperance de Tunis
Tunisia
|
1580
|
5
|
TP Mazembe
Congo DR
|
1572
|
6
|
Wydad Casablanca
Morocco
|
1539
|
7
|
Etoile du Sahel
Tunisia
|
1538
|
8
|
Al Hilal Omdurman
Sudan
|
1525
|
9
|
Vita Club
Congo DR
|
1523
|
10
|
RCA Raja Casablanca Athletic
Morocco
|
1516
أقوى 50 نادي عالميا
|
Rank
|
Club / Country
|
Points
|
1
|
Bayern München
Germany
|
2052
|
2
|
Manchester City
England
|
1982
|
3
|
Inter Milan
Italy
|
1944
|
4
|
Real Madrid
Spain
|
1937
|
5
|
Chelsea FC
England
|
1925
|
6
|
Liverpool FC
England
|
1899
|
7
|
Barcelona
Spain
|
1889
|
8
|
Paris Saint-Germain
France
|
1885
|
9
|
Atlético Madrid
Spain
|
1872
|
10
|
Ajax Amsterdam
Netherlands
|
1870
|
11
|
Juventus
Italy
|
1863
|
12
|
Borussia Dortmund
Germany
|
1856
|
13
|
Manchester United
England
|
1850
|
14
|
Atalanta
Italy
|
1841
|
15
|
SSC Napoli
Italy
|
1841
|
16
|
FC Porto
Portugal
|
1835
|
17
|
AC Milan
Italy
|
1831
|
18
|
Sevilla
Spain
|
1823
|
19
|
Arsenal
England
|
1806
|
20
|
Villarreal
Spain
|
1793
|
21
|
Lille
France
|
1790
|
22
|
Palmeiras
Brazil
|
1774
|
23
|
Benfica
Portugal
|
1774
|
24
|
RB Leipzig (GER)
Germany
|
1772
|
25
|
Al Ahly
Egypt
|
1759
|
26
|
Flamengo
Brazil
|
1758
|
27
|
Slavia Prague
Czech Republic
|
1757
|
28
|
Lyon
France
|
1752
|
29
|
Wolfsburg
Germany
|
1750
|
30
|
Eintracht Frankfurt
Germany
|
1746
|
31
|
Sporting
Portugal
|
1746
|
32
|
Rangers
Scotland
|
1745
|
33
|
Tottenham Hotspur
England
|
1744
|
34
|
Racing Club
Argentina
|
1737
|
35
|
West Ham United
England
|
1735
|
36
|
Shakhtar Donetsk
Ukraine
|
1731
|
37
|
Atlético Mineiro
Brazil
|
1729
|
38
|
Olympiakos
Greece
|
1728
|
39
|
FK Red Star Belgrade
Serbia
|
1727
|
40
|
Real Sociedad
Spain
|
1726
|
41
|
Leeds United
England
|
1725
|
42
|
Red Bull Salzburg
Austria
|
1720
|
43
|
Monaco
France
|
1719
|
44
|
River Plate
Argentina
|
1719
|
45
|
Roma
Italy
|
1717
|
46
|
Flora Tallinn
Estonia
|
1716
|
47
|
Real Betis
Spain
|
1716
|
48
|
Red Bull Bragantino SP
Brazil
|
1709
|
49
|
PSV Eindhoven
Netherlands
|
1709
|
50
|
Borussia Mönchengladbach
Germany
|
1708