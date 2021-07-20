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من المسؤول عن "شخابيط" جبل عرفات؟.. شاهد العبث الذي تحمله الصور!

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جماليات بياض اللباس والأشجار وطبيعة الصخور كثرت روحانيتها الكتابات

من المسؤول عن

ألغت الكتابات والـ"شخابيط" على صخور جبل عرفات "شيئاً" من جماليات بياض اللباس والأشجار الخضراء والرذاذ الصناعي أثناء النقل الحي طوال وقوف الحجاج على صعيده.

وبينما الكاميرات المحمولة على الأكتاف والمثبتة على طائرات "الدرون" والمطلة عبر نافذة طيران الأمن تنقل المشاهد الإيمانية وأحوال الحجاج وهم ينادون ويستغيثون ربهم كلٌ على حسب حاجته؛ أظهرت المشاهد العبث الكتابي وذكريات المراهقين وأسماء مجهولة بـ"البخاخ" الأبيض في محيط جبل عرفات بطريقة مشوهة، ليقفز السؤال الحائر: من المسؤول عن عدم إزالة هذا التشوه قبل وصول الحجاج؟ هل هي وزارة الشؤون الإسلامية أم أمانة منطقة مكة المكرمة أم وزارة الحج والعمرة؟

من المسؤول عن

من المسؤول عن

من المسؤول عن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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