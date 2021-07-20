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الجيش الأمريكي يشن أول هجوم جوي في الصومال خلال عهد بايدن

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الجيش الأمريكي يشن أول هجوم جوي في الصومال خلال عهد بايدن الجيش الأمريكي يشن أول هجوم جوي في الصومال خلال عهد بايدن

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شنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أول هجوم جوي في الصومال استهدف حركة الشباب الإسلامية المتشددة منذ تولي الرئيس جو بايدن السلطة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إن الهجوم وقع قرب مدينة جالكعيو.

وشنت الولايات المتحدة مرارا هجمات جوية ضد حركة الشباب في الصومال، إلا أن هذا أول هجوم منذ 20 يناير عندما تولى بايدن السلطة.

واستهدفت حملة الحركة التي شملت تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية قواعد عسكرية صومالية، وبنية تحتية مدنية منها فنادق وحانات ومدارس في الصومال ودول أخرى بالمنطقة.

المصرى اليوم

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