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فاوتشي: السلالة دلتا وراء أكثر من 80% من إصابات كوفيد بأمريكا.. لكن اللقاحات فعالة

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فاوتشي: السلالة دلتا وراء أكثر من 80% من إصابات كوفيد بأمريكا.. لكن اللقاحات فعالة فاوتشي: السلالة دلتا وراء أكثر من 80% من إصابات كوفيد بأمريكا.. لكن اللقاحات فعالة

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قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة خلال جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء، إن السلالة دلتا، إحدى سلالات كوفيد-19، هي السبب في أكثر من 80 % من حالات الإصابة الجديدة في البلاد، لكن اللقاحات المصرح باستخدامها ما زالت فعالة بنسبة تزيد على 90 % في خفض معدلات دخول المستشفيات والوفيات.

وتم اكتشاف السلالة دلتا سريعة العدوى لأول مرة في الهند في وقت سابق من العام الجاري، ومنذ ذلك الحين صارت سلالة كوفيد-19 المهيمنة في الولايات المتحدة وظهرت في أكثر من 90 دولة في العالم.

وقالت روشيل والنسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الجلسة إن متوسط عدد حالات الوفاة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بلغ 239 في اليوم خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر بنسبة تقارب 48 % مقارنة بالأسبوع السابق.

المصرى اليوم

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