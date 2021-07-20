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ضبط عاطلين بحوزتهما بانجو وحشيش في أسوان

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ضبط عاطلين بحوزتهما بانجو وحشيش في أسوان ضبط عاطلين بحوزتهما بانجو وحشيش في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الثلاثاء، القبض على عاطلين وبحوزتهما 150 جرامًا من مخدر البانجو و40 جرام حشيش.

كانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهما، وتم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأُحيلا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

استهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، والعناصر الإجرامية والخارجين على القانون، والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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