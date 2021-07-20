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شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطور في حالتها الصحية

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شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطور في حالتها الصحية شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطور في حالتها الصحية

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طمأن الفنان وائل عبدالعزيز، متابعيه على الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وكتب وائل قبل قليل عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك:«الحمد لله احسن كتير من امبارح».

وحرص وائل على طمأنة الجمهور والمتابعين بشأن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

كان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».

المصرى اليوم

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