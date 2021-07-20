أخبار عاجلة

محاضرة نظرية للاعبى الأهلى استعداداً لمواجهة وادى دجلة بالدوري -
نجم ميلان الإيطالى يدعم المغربي أشرف حكيمي ضد «الاستهجان الإسرائيلي» -
وضع الورود على تمثال أحمد زويل في الذكري الخامسه لرحيله -
«لسه محتاجة دعواتكم».. أول تعليق من إيمان الحصري بعد أزمتها الصحية -
ارتفاع رصيد المملكة في الأولمبياد الدولي للكيمياء لـ453 جائزة -
منصّة التوظيف بـ"نيوم".. فرص متعددة لأصحاب الخبرات والباحثين عن عمل -
أمير تبوك يواسي "الشيخ غانم الإيداء" في وفاة والدته -
شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات -
بالفيديو.. أسعد البوسني لـ"سبق": تابعت أخبار المملكة قديماً منذ تقديم المساعدات لبلادي -
أنطونوف: أمريكا طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد بحلول سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بماذا انبهر؟ ولمن خص شكره؟..حاج عراقي لأسرته: بين أهلي أعيش بالسعودية

Print
بماذا انبهر؟ ولمن خص شكره؟..حاج عراقي لأسرته: بين أهلي أعيش بالسعودية بماذا انبهر؟ ولمن خص شكره؟..حاج عراقي لأسرته: بين أهلي أعيش بالسعودية
أبدى سعادته بأداء الفريضة وقال: شعور عظيم تهيئة الله لك الحج من بين مليار مسلم

بماذا انبهر؟ ولمن خص شكره؟..حاج عراقي لأسرته: بين أهلي أعيش بالسعودية

عبَّر حاج عراقي، عن سعادته بأداء فريضة الحج ووجوده بين 60 ألف شخص تم اختيارهم لأداء الفريضة لحج هذا العام 1442هــ.

وقال الحاج محمد عبدالله حسين، في حديث لـ"": "أن يختارك الله ويهيئ لك الحج من بين مليار مسلم شعور عظيم، وفرحتي وشعوري لا يوصف وأنا أجد فرصة بين الستين ألفًا المحددين كرقم لحج هذا العام وسط الظروف الاستثنائية التي يواجه فيها العالم جائحة كورونا".

وأضاف: "تشرفت بأن أكون من حجاج بيت الله هذا العام، وأشكر الله أن منّ عليّ بالحج هذا العام، وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان على الاستضافة".

وتحدث "حسين" عن ما رآه من تنظيم رائع في المشاعر، وقال: "أبهرني الحرص على النظافة والتعقيم في كل مكان، وأود أن أوجه كلمة شكر خاصة لرجال الأمن الذين كانوا يتعاملون معنا بكل عطف ورقي وكانوا يداً حانية على الحجاج ويوجهوننا خير توجيه، وشهادة حق أقولها رأيت بعيني الكل يسعى لخدمة الحجاج سواء كانوا أفرادًا أو جهات ومؤسسات حكومية".

واختتم الحاج العراقي حديثه، معبراً عن إعجابه بكرم وأهلها، موجهاً رسالة لأسرته في العراق أنه يعيش بين أشقائه وإخوانه وأهله بالسعودية.

ضيوف الرحمن الحج موسم الحج المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية

للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية

"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية"

"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية"

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة