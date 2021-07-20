"فلكية جدة": الزهرة يقترن بقلب الأسد.. بعد غروب شمس يوم غد الأربعاء

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في ظاهرة تُشاهد بالعين المجردة ولكن المنظر من خلال المنظار سيكون رائعًا

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي هذا الأسبوع اقتران كوكب الزهرة مع نجم قلب الأسد بعد غروب الشمس يوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (21 يوليو 2021) وبداية الليل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة ولكن المنظر من خلال المنظار سيكون رائعًا.

أضاف: يحدث أن يكون كوكب الزهرة في الاقتران مع نجم قلب الأسد عندما يكونان شمال وجنوب بعضهما البعض في المطلع المستقيم على قبة السماء وهو يعادل خط الطول هنا على الأرض، وفي هذا الاقتران سيمر كوكب الزهرة بما يزيد قليلاً عن درجة واحدة شمال قلب الأسد.

وتابع: الزهرة سيظهر أولاً ومع تلاشي وهج غروب الشمس سيظهر قلب الأسد وسيرصد الكوكب والنجم بالأفق الشمال الغربي وسيلاحظ أن الكوكب شديد السطوع قرب النجم المزدوج قلب الأسد، وبما أن المسافة الظاهرية الفاصلة بين الزهرة بحوالي عرض إصبع (أو درجة واحدة إلى الشمال السماوي) من قلب الأسد فهذا يعني بأنهما قريبان بما يكفي لرؤيتهما معًا في مجال رؤية تلسكوب.

وأشار إلى أن لمعان الزهرة (3.93-) سوف يتفوق على لمعان قلب الأسد (+1.34) الذي يُصنف على أنه نجم من القدر الأول، أي أحد ألمع نجوم السماء، لذلك فإن قلب الأسد سيبدو خافتًا بجانب كوكب الزهرة المبهر وهو الآن أكثر إشراقًا بحوالي 130 مرة مع وجود المريخ في أسفل اليمين في مشهد جميل ومثير للاهتمام.

ويشتهر كوكب الزهرة بدورة مدتها 8 سنوات حيث يعود هذا الكوكب إلى نفس المكان تقريبًا في السماء المرصعة بالنجوم كل 8 سنوات، هذا لأن الزهرة يدور حول الشمس 13 مرة في كل مرة تدور فيها الأرض حول الشمس 8 مرات.

وأردف: إن دورة الثماني سنوات تعني بأن الزهرة سيجتمع مرة أخرى مع قلب الأسد لحدوث أقرب اقتران مثل الذي حدث آخر مره بشهر أكتوبر 2020 أوائل أكتوبر 2028 و 2036 و2044.

وأكد أن اقتران الزهرة وقلب الأسد في مطلع أكتوبر 2044 سيكون مميزًا للغاية لأن الكوكب سيحجب النجم في ذلك التاريخ وبحلول عام 2052، سيحدث اقتران الزهرة وقلب الأسد في أواخر سبتمبر بدلاً من أوائل أكتوبر.

ولفت إلى أن حالات الاحتجابات الكوكبية للنجوم من القدر الأول نادرة للغاية، فقد كانت آخر مرة عندما حجب الزهرة نجم قلب الأسد في 7 يوليو 1959، وستكون المرة التالية في الأول من أكتوبر 2044.

وختم بقوله: قبل عام 1959 كانت آخر مرة حدث فيها ذلك عندما حجب الزهرة نجم السماك الأعزل في 10 نوفمبر 1783 وبعد عام 2044، سيتكرر في 7 سبتمبر 2197.

الجمعية الفلكية رئيس الجمعية الفلكية