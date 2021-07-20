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«شيطاني بيغلبني وانجرفت ورا الدنيا».. أسما شريف منير تعلن عدم نشرها لصور بملابس مكشوفة

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«شيطاني بيغلبني وانجرفت ورا الدنيا».. أسما شريف منير تعلن عدم نشرها لصور بملابس مكشوفة «شيطاني بيغلبني وانجرفت ورا الدنيا».. أسما شريف منير تعلن عدم نشرها لصور بملابس مكشوفة

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت مدونة الموضة والإعلامية اسما شريف منير، الثلاثاء، عدم نشر صور خاصة تظهر من خلالها بملابس مكشوفة.

وقالت عبر «انستجرام»: «مسحت الصورة اللي فاتت وقلت أنزل دي، بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر وساعات بحس بالذات بعد ما خسيت أني عايزة ألبس لبس حلو وبناتي كده وأفرح أني بقى شكله حلو عليا بس الصح صح مش هقاوح».

وأضافت: «أنا أصلاً مش بحب ألبس لبس مكشوف في العادي بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية، فهقاوم الإحساس ده وهركز مع نفسي وفي لبسي أكتر».

تابعت: «هحاول أنقي لبس يكون معتدل وحلو عشان أشجع نفسي والبنات اللي متابعني أنهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب أن الواحد يعترف بغلطه وطول الوقت يحاول أنه يبقى أحسن، وبشكر المتابعين اللي لفتوا نظري بطريقة ذوق».

اختتمت: «كل سنة وأنتم طيبين وحبايبي ودعمي، ربنا يفرح قلبنا كلنا ويهدينا بحبكم».

المصرى اليوم

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