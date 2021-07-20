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شاهد .. حضور لافت لمنسوبات "الإسلامية" خدمةً للحجاج بمساجد المشاعر والمواقيت

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فرق نسائية تعمل منذ بدء الموسم في الإشراف على الشركات المشغلة وتهيئة المصليات

شاهد .. حضور لافت لمنسوبات

جنّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عشرات من الكوادر النسائية لتقديم الخدمة لقاصدي مساجد المشاعر المقدسة والمواقيت خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، في إطار رسالة الوزارة في تمكين المرأة في شتى المجالات التي تخدم رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وأوضحت الوزارة أن الفرق النسائية منذ بداية موسم الحج للعام الجاري 1442هـ، قامت بمباشرة تقديم الخدمات والإشراف على عمل الشركات المشغلة بالمواقيت ومساجدها بتهيئة مصليات النساء وتطبيق البروتوكولات الصحية والمشاركة في مجالات التوعية والإرشاد.

كما شاركت الفرق النسائية كافة باستقبال وتنظيم دخول وخروج الحجاج بمساجد المشاعر المقدسة وتوزيع مبادرة وجبات الميقات ومبادرة ظل ووقاية٢، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن وبمشاركة وحضور لافت من الكوادر النسائية التي تقوم بالعديد من المهام، وأهمها ما يخص الجانب النسائي في مساجد المشاعر المقدسة والمواقيت ومجالات التوعية والإرشاد.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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