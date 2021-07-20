أخبار عاجلة

محاضرة نظرية للاعبى الأهلى استعداداً لمواجهة وادى دجلة بالدوري -
نجم ميلان الإيطالى يدعم المغربي أشرف حكيمي ضد «الاستهجان الإسرائيلي» -
وضع الورود على تمثال أحمد زويل في الذكري الخامسه لرحيله -
«لسه محتاجة دعواتكم».. أول تعليق من إيمان الحصري بعد أزمتها الصحية -
ارتفاع رصيد المملكة في الأولمبياد الدولي للكيمياء لـ453 جائزة -
منصّة التوظيف بـ"نيوم".. فرص متعددة لأصحاب الخبرات والباحثين عن عمل -
أمير تبوك يواسي "الشيخ غانم الإيداء" في وفاة والدته -
شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات -
بالفيديو.. أسعد البوسني لـ"سبق": تابعت أخبار المملكة قديماً منذ تقديم المساعدات لبلادي -
أنطونوف: أمريكا طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد بحلول سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مستشفى عفيف يستقبل 10حالات مصابة بجرح قطعي بسبب "أدوات الذبح"

Print
مستشفى عفيف يستقبل 10حالات مصابة بجرح قطعي بسبب "أدوات الذبح" مستشفى عفيف يستقبل 10حالات مصابة بجرح قطعي بسبب "أدوات الذبح"
"المغيري": جميع الحالات تلقت الرعاية الطبية ولم تستدع تدخلاً جراحيًا

مستشفى عفيف يستقبل 10حالات مصابة بجرح قطعي بسبب

سجلت طوارئ مستشفى عفيف العام خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك (10) حالات تعرضت لإصابات بجروح مختلفة بسبب الأدوات الحادة أثناء ذبح الأضاحي اليوم.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بالمستشفى سلطان المغيري، إن جميع الحالات تلقت الرعاية الطبية اللازمة بأقسام الطوارئ حين وصولها ولم تستدع أي حالة منها تدخلاً جراحيًا كبيرًا ولله الحمد.

يُذكر أن "الصحة" حذرت أخيرًا من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، مشددةً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ذبحها، تجنبًا لأي إصابة قد تحدث بسبب الأدوات الحادة المستخدمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ارتفاع رصيد المملكة في الأولمبياد الدولي للكيمياء لـ453 جائزة

ارتفاع رصيد المملكة في الأولمبياد الدولي للكيمياء لـ453 جائزة

منصّة التوظيف بـ"نيوم".. فرص متعددة لأصحاب الخبرات والباحثين عن عمل

منصّة التوظيف بـ"نيوم".. فرص متعددة لأصحاب الخبرات والباحثين عن عمل

أمير تبوك يواسي "الشيخ غانم الإيداء" في وفاة والدته

أمير تبوك يواسي "الشيخ غانم الإيداء" في وفاة والدته

شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات

شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات