مستشفى عفيف يستقبل 10حالات مصابة بجرح قطعي بسبب "أدوات الذبح"

★ ★ ★ ★ ★

"المغيري": جميع الحالات تلقت الرعاية الطبية ولم تستدع تدخلاً جراحيًا

سجلت طوارئ مستشفى عفيف العام خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك (10) حالات تعرضت لإصابات بجروح مختلفة بسبب الأدوات الحادة أثناء ذبح الأضاحي اليوم.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بالمستشفى سلطان المغيري، إن جميع الحالات تلقت الرعاية الطبية اللازمة بأقسام الطوارئ حين وصولها ولم تستدع أي حالة منها تدخلاً جراحيًا كبيرًا ولله الحمد.

يُذكر أن "الصحة" حذرت أخيرًا من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، مشددةً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ذبحها، تجنبًا لأي إصابة قد تحدث بسبب الأدوات الحادة المستخدمة.