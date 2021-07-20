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نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير، قررت فرقة مسار إجباري إحياء حفلين متتاليين في مسرح الزمالك، مساء غد الأربعاء، الأول في السابعة مساء، والحفل الثاني في التاسعة والنصف.

وتحتفل مسار إجباري مع جمهورها بالقاهرة بعيد الأضحى المبارك عبر سهرة غنائية مطولة تطل خلالها لأول مرة على مسرح الزمالك، بواقع حفلين متتاليين في نفس اليوم، وأتى قرار الفرقة بفتح باب التذاكر في حفل ثان استجابة لطلب الجمهور بعد بيع كافة تذاكر الحفل الأول في وقت قياسي.

وتمتع مسار إجباري مسامع جمهورها بوجبة غنائية دسمة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة، مثل «بقيت حاوي» و«نهايات الحكاوي» و«متخافش من بكرا» و«تقع وتقوم»، وتفتتح الفرقة بهذه السهرة انطلاقة حفلات موسم الصيف التي يشهدها مسرح الزمالك وتشمل توليفة من الألوان الغنائية، من بينها النسخة الأولى لمهرجان الزمالك لموسيقى الروك.

وبدأت مسار إجباري رحلتها الموسيقية منذ 16 سنة، وتمكنت من حجز مكانها كواحدة من أهم وأشهر الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، وفي حصيلتها ثلاثة ألبومات، أولها «اقرا الخبر» ومن بعده بسنتين ألبوم «وتقع وتقوم»، وصولا لآخر ألبوماتها «الألبوم»، الذي ظهر منذ ثلاث سنوات وتنشغل حاليا للتحضير لألبومها الرابع.