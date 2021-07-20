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طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشحات .. ويؤكد غيابه عن 3 مباريات بالدوري

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طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشحات .. ويؤكد غيابه عن 3 مباريات بالدوري طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشحات .. ويؤكد غيابه عن 3 مباريات بالدوري

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كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طبيعة الإصابة التي يعاني منها حسين الشحات لاعب الفريق والفترة التي سيغيب فيها عن مباريات الفريق المقبلة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي أوضح أبوعبلة أن الشحات يعاني من جزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة واشتكى من آلام؛ نتيجة تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أن اللاعب بدأ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بداية من مران اليوم، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية في غضون ١٠أيام.

وبذلك يغيب حسين الشحات عن مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز خلال تلك الفترة والتي ستكون ضد البنك الأهلي الخميس 22-7، والإنتاج الحربي الأحد 25-7، وأسوان 29-7.

وعاد الأهلي إلى التدريبات بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، عقب العودة من المغرب بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين؛ للتأكيد على بعض الأمور المتعلقة بالمباريات المقبلة في بطولة الدوري.

وشهد المران تصعيد عدد من اللاعبين من قطاع الناشئين، وهم؛ أحمد طارق سليمان، وفهد جمعة ووليد مصطفى، وعبدالرحمن أشرف «مانو»، وإبراهيم السيد، وذلك لتعويض غياب السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لتواجدهم مع الأوليمبي في طوكيو للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، فيما خاض حراس المرمى تدريبات متنوعة تحت قيادة ميشيل يانكون في إطار تجهيز الجميع للمباراة المقبلة.

تنقل مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت.

المصرى اليوم

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