أخبار عاجلة

محاضرة نظرية للاعبى الأهلى استعداداً لمواجهة وادى دجلة بالدوري -
نجم ميلان الإيطالى يدعم المغربي أشرف حكيمي ضد «الاستهجان الإسرائيلي» -
وضع الورود على تمثال أحمد زويل في الذكري الخامسه لرحيله -
«لسه محتاجة دعواتكم».. أول تعليق من إيمان الحصري بعد أزمتها الصحية -
ارتفاع رصيد المملكة في الأولمبياد الدولي للكيمياء لـ453 جائزة -
منصّة التوظيف بـ"نيوم".. فرص متعددة لأصحاب الخبرات والباحثين عن عمل -
أمير تبوك يواسي "الشيخ غانم الإيداء" في وفاة والدته -
شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات -
بالفيديو.. أسعد البوسني لـ"سبق": تابعت أخبار المملكة قديماً منذ تقديم المساعدات لبلادي -
أنطونوف: أمريكا طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد بحلول سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الرائحة كشفت الفضيحة.. يوثق لحظة دخول سائق أوبر وصديقته سيارة الموت في الهرم

Print
الرائحة كشفت الفضيحة.. فيديو يوثق لحظة دخول سائق أوبر وصديقته سيارة الموت في الهرم الرائحة كشفت الفضيحة.. يوثق لحظة دخول سائق أوبر وصديقته سيارة الموت في الهرم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر أمنية أن إحدى الكاميرات الموجودة في مكان العثور على جثتي سائق أوبر وصديقته داخل سيارة بمنطقة الهرم، رصدت لحظة دخول سيارة كان يستقلها شاب بجواره فتاة في محل تحت الإنشاء بمنطقة الهرم ولم تخرج منه حتى تم العثور على جثتهما في حالة تعفن.

كانت قسم شرطة الهرم تلقي بلاغا من الأهالي بخروج رائحة كريهة من داخل محل تحت الإنشاء، بدائرة القسم بمحافظة الجيزة، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة ملاكي متوقفة داخل محل مستأجر يستخدمه سائق أوبر كجراج، ومغلق من الداخل تم كسر الباب وعثرعلى جثتي شاب 27 سنة، وفتاة 21 سنة، في المقعد الخلفي من السيارة في حالة تعفن، ولا توجد بهما أي إصابات وبجوارهما متعلقاتهم الشخصية.

وكشفت التحريات مباحث الجيزة على عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث العثور على جثتين داخل سيارة أوبر، وقالت إن المتوفيين لقيا مصرعهما بسبب تشبع رئتيهما بثاني أكسيد الكربون بعد غلق منافذ التهوية داخل السيارة.

وقالت التحريات إن المتوفى يعمل سائق أوبر وتربطه علاقة عاطفية بالفتاة المتوفاة وإنه سبق أن تقدم لخطبتها من أسرتها وتم رفض طلبه ورفضت أسرتها طلبه، فقررت الفتاة الهروب معه، وتبين أن أسرتها حررت محضرًا بتغيبها منذ 3 أيام في قسم شرطة الهرم.

وذكرت التحريات أن المتوفاة كانت بصحبة صديقها السائق داخل سيارته ولفظا أنفاسهما الأخيرة، بسبب تشبع رئتيهما بثاني أكسيد الكربون بعد علاقة حميمية تمت بينهما وعثر على جثتيهما في المقعد الخلفي في السيارة في حالة تعفن بعد مرور يومين من دخول السيارة الجراج.

وأمرت النيابة العامة بعرض الجثتين على الطب الشرعي لكشف سبب الوفاة وللتأكيد من عدم وجود شبة جنائية وراء الحادث، وطالبت شرطة مباحث الهرم باستكمال التحريات في الواقعة.

واقرأ أيضًا: ماتا أثناء العلاقة الحميمة داخل سيارة أوبر في الهرم

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. أسعد البوسني لـ"سبق": تابعت أخبار المملكة قديماً منذ تقديم المساعدات لبلادي

بالفيديو.. أسعد البوسني لـ"سبق": تابعت أخبار المملكة قديماً منذ تقديم المساعدات لبلادي

عمرو جمال يرفض انتقاله لصفوف نادي الزمالك في صيف 2021 .. فيديو

عمرو جمال يرفض انتقاله لصفوف نادي الزمالك في صيف 2021 .. فيديو

الأهلي في ورطة دفاعية بعد إصابة أيمن أشرف وبانون قبل مباراة وادي دجلة .. فيديو

الأهلي في ورطة دفاعية بعد إصابة أيمن أشرف وبانون قبل مباراة وادي دجلة .. فيديو

اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 5 قتلى جنوب بيروت .. بالفيديو

اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 5 قتلى جنوب بيروت .. بالفيديو