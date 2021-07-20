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كشفت مصادر أمنية أن إحدى الكاميرات الموجودة في مكان العثور على جثتي سائق أوبر وصديقته داخل سيارة بمنطقة الهرم، رصدت لحظة دخول سيارة كان يستقلها شاب بجواره فتاة في محل تحت الإنشاء بمنطقة الهرم ولم تخرج منه حتى تم العثور على جثتهما في حالة تعفن.

كانت قسم شرطة الهرم تلقي بلاغا من الأهالي بخروج رائحة كريهة من داخل محل تحت الإنشاء، بدائرة القسم بمحافظة الجيزة، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة ملاكي متوقفة داخل محل مستأجر يستخدمه سائق أوبر كجراج، ومغلق من الداخل تم كسر الباب وعثرعلى جثتي شاب 27 سنة، وفتاة 21 سنة، في المقعد الخلفي من السيارة في حالة تعفن، ولا توجد بهما أي إصابات وبجوارهما متعلقاتهم الشخصية.

وكشفت التحريات مباحث الجيزة على عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث العثور على جثتين داخل سيارة أوبر، وقالت إن المتوفيين لقيا مصرعهما بسبب تشبع رئتيهما بثاني أكسيد الكربون بعد غلق منافذ التهوية داخل السيارة.

وقالت التحريات إن المتوفى يعمل سائق أوبر وتربطه علاقة عاطفية بالفتاة المتوفاة وإنه سبق أن تقدم لخطبتها من أسرتها وتم رفض طلبه ورفضت أسرتها طلبه، فقررت الفتاة الهروب معه، وتبين أن أسرتها حررت محضرًا بتغيبها منذ 3 أيام في قسم شرطة الهرم.

وذكرت التحريات أن المتوفاة كانت بصحبة صديقها السائق داخل سيارته ولفظا أنفاسهما الأخيرة، بسبب تشبع رئتيهما بثاني أكسيد الكربون بعد علاقة حميمية تمت بينهما وعثر على جثتيهما في المقعد الخلفي في السيارة في حالة تعفن بعد مرور يومين من دخول السيارة الجراج.

وأمرت النيابة العامة بعرض الجثتين على الطب الشرعي لكشف سبب الوفاة وللتأكيد من عدم وجود شبة جنائية وراء الحادث، وطالبت شرطة مباحث الهرم باستكمال التحريات في الواقعة.

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