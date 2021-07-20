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بدر بانون يعود من المغرب وينتظم في مران الأهلي

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بدر بانون يعود من المغرب وينتظم في مران الأهلي بدر بانون يعود من المغرب وينتظم في مران الأهلي

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انتظم بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء 20-7-2021 على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي عاد بانون إلى القاهرة، بعدما حصل على إذن بالبقاء في المغرب، عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز مساء السبت الماضي.

وانضم بانون إلى تدريب الفريق؛ استعداداً لمواجهة البنك الأهلي التي من المقرر أن تقام مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون مقابل على مركب محمد الخامس ليتوج باللقب للمرة العاشرة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا قويا مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعاد الأهلي إلى التدريبات، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، عقب العودة من المغرب بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين؛ للتأكيد على بعض الأمور المتعلقة بالمباريات المقبلة في بطولة الدوري.

وشهد المران تصعيد عدد من اللاعبين من قطاع الناشئين، وهم؛ أحمد طارق سليمان، وفهد جمعة ووليد مصطفى، وعبدالرحمن أشرف «مانو»، وإبراهيم السيد، وذلك لتعويض غياب السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لتواجدهم مع الأوليمبي في طوكيو للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، فيما خاض حراس المرمى تدريبات متنوعة تحت قيادة ميشيل يانكون في إطار تجهيز الجميع للمباراة المقبلة.

المصرى اليوم

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