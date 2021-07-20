أخبار عاجلة

محاضرة نظرية للاعبى الأهلى استعداداً لمواجهة وادى دجلة بالدوري -
نجم ميلان الإيطالى يدعم المغربي أشرف حكيمي ضد «الاستهجان الإسرائيلي» -
وضع الورود على تمثال أحمد زويل في الذكري الخامسه لرحيله -
«لسه محتاجة دعواتكم».. أول تعليق من إيمان الحصري بعد أزمتها الصحية -
ارتفاع رصيد المملكة في الأولمبياد الدولي للكيمياء لـ453 جائزة -
منصّة التوظيف بـ"نيوم".. فرص متعددة لأصحاب الخبرات والباحثين عن عمل -
أمير تبوك يواسي "الشيخ غانم الإيداء" في وفاة والدته -
شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات -
بالفيديو.. أسعد البوسني لـ"سبق": تابعت أخبار المملكة قديماً منذ تقديم المساعدات لبلادي -
أنطونوف: أمريكا طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد بحلول سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

عاد للانخفاص .. في وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021

Print
عاد للانخفاص .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 عاد للانخفاص .. في وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب فى مصر، مساء اليوم الثلاثاء، 20 يوليو 2021، انخفاضا طفيفا في استجابة لتراجع سعر الذهب عالميًا، مع عزوف المواطنين عن الشراء، واصابة الأسواق بالركود .

وشهد الذهب خلال تعاملات اليوم حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط بسبب المخاوف من انتشار المتحور «دلتا» على مستوى العالم، وارتفاه مؤشر الدولار عالميا .

وأعلنت شعبة الذهب في ، مساء اليوم الثلاثاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 903 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 791 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 679 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6328 جنيهًا.

وشهد سعر الذهب، في البورصة العالمية انخفاضا ملحوظا برغم مخاوف انتشار فيروس كورونا المتحور "دلتا" وذلك بسبب ارتفاع مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة بنسبة 0.02% مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% ، كما انخفضت أسعار الذهب عالميا، في التعاملات الفورية بنسبة 0.02% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الثلاثاء،797.36 جنيه، وكان فى الصباح، 801.48 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,808.71 $وكانت فى الصباح 1،817.27 $ .

اقرأ أيضا:

يتجاهل بهجة العيد.. سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم 19 يوليو 2021

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 19 يوليو 2021

تثير القلق.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 18 يوليو 2021

استقرار عند الانخفاض.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 17 يوليو 2021

الأقل من شهر.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 16 يوليو 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بث مباشر .. موعد مباراة الاهلى ووادي دجلة في الدوري المصري

بث مباشر .. موعد مباراة الاهلى ووادي دجلة في الدوري المصري

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو

مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو

وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم

وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم