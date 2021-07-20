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شهدت أسعار الذهب فى مصر، مساء اليوم الثلاثاء، 20 يوليو 2021، انخفاضا طفيفا في استجابة لتراجع سعر الذهب عالميًا، مع عزوف المواطنين عن الشراء، واصابة الأسواق بالركود .

وشهد الذهب خلال تعاملات اليوم حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» على مستوى العالم، وارتفاه مؤشر الدولار عالميا .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 903 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 791 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 679 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6328 جنيهًا.

وشهد سعر الذهب، في البورصة العالمية انخفاضا ملحوظا برغم مخاوف انتشار فيروس كورونا المتحور "دلتا" وذلك بسبب ارتفاع مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة بنسبة 0.02% مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% ، كما انخفضت أسعار الذهب عالميا، في التعاملات الفورية بنسبة 0.02% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الثلاثاء،797.36 جنيه، وكان فى الصباح، 801.48 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,808.71 $وكانت فى الصباح 1،817.27 $ .

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