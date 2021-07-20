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المنفي لـ : نشكر مواقف الداعمة لليبيا

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المنفي لـ السيسي: نشكر مواقف مصر الداعمة لليبيا المنفي لـ : نشكر مواقف الداعمة لليبيا

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أجرى الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لليبيا وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وأعرب المنفي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، معربًا عن شكر وتقدير الشعب الليبي لمواقف قيادة وشعبًا الداعمة لبلاده، باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

المصرى اليوم

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