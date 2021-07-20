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عمت أجواء الفرحة الشوارع والميادين، الثلاثاء، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وشارك الملايين فى أداء صلاة العيد، ورفعوا أكفهم بالدعاء لرفع الوباء عن البلاد.

فرحة العيد «صلاة وأضحية وفسحة»

واستقبلت المساجد المصلين بضوابط احترازية تضمن التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات واصطحاب المصليات الخاصة بهم.

فرحة العيد «صلاة وأضحية وفسحة»

وانتشر عقب الصلاة عدد كبير من باعة البالونات المختلفة فى شوارع وميادين المحافظات، خاصة فى الأماكن المجاورة لساحات الصلاة وأمام المساجد التى أقيمت بها صلاة العيد، حيث أقبل عليهم عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الاحتفال بالعيد وإدخال البهجة على قلوب أبنائهم صباح يوم العيد.

فرحة العيد «صلاة وأضحية وفسحة»

وتبدأ أسعار البالونات من 5 جنيهات للبالون العادية بألوانها المختلفة، والتى لقيت إقبالاً كبيراً من المواطنين على الباعة، فيما بلغت أسعار البالونات الهيليوم المُجسمة بأشكال تتميز بالشخصيات الكرتونية من 15 إلى 25 جنيهاً، حسب حجمها.

فرحة العيد «صلاة وأضحية وفسحة»

وانطلق المواطنون إلى المتنزهات العامة وكورنيش النيل بالمحافظات، حاملين البالونات وسط فرحة الأطفال، والتقاط الصور «السيلفى».

فرحة العيد «صلاة وأضحية وفسحة»

فرحة العيد «صلاة وأضحية وفسحة»

فرحة العيد «صلاة وأضحية وفسحة»