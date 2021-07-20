"حياتنا" تشارك فى حملة "صحة حاج" للتوعية الوقائية للحجاج

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عبر عيادات متخصصة للفحوصات الأولية ومحاضرات طبية

نفذت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" ولأول مرة خارج منطقة الرياض حملة نوعية متميزة في موسم حج هذا العام بعنوان "صحة حاج"، وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة والتي تهدف بالمقام الأول في تقديم البرامج التوعوية الصحية لحجاج بيت الله الحرام حتى يتمكن من أداء مناسك الحج متحصنًا بالوقاية والصحة بعيدًا عن الأمراض .

يأتى ذلك ضمن خطة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" الاستراتيجية في تعزيز البرامج الوقائية الموسمية للمجتمع وتعزيز صورتها الذهنية وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وجودة الحياة.

واشتملت الحملة على تجهيز عيادة متخصصة للفحوصات الأولية بقسميها الرجالي والنسائي والتي تشمل قياس الضغط والسكر والوزن، كما قامت الحملة بتجهيز الأركان التوعوية لصحة الحاج والتي تشمل ركن المعلومات الصحية للحاج وكيف يتمتع بحج مليء بالصحة ويساعد في تعزيز نمط حياته الصحي، وكذلك ركن المجسمات الصحية التوعوية والتي تهدف إلى توعية الحاج بالأطعمة والمأكولات الصحية وغير الصحية ومدى تأثرها بصحة الإنسان، وكذلك مجسمات تصلب الشرايين وأنابيب مستوى الدهون في المأكولات والتي يمكن للحاج الاطلاع عليها بشكل مرئي وملموس.

وشملت هذه الحملة المحاضرات الطبية والتي يقدمها المختصون من الأطباء والاستشاريين للحجاج والتي يقدمون فيها النصائح الهامة في المحافظة على صحة الحاج أثناء تأدية مناسك الحج.

كما قدمت "حياتنا" للحجاج مجموعة من المظلات والحقائب الإسعافية والتي تحتوي على أدوات التعقيم والحلاقة كمساهمة وتقدير لحجاج بيت الله الحرام.

فيما أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية "حياتنا" د.عاطف سرور بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تقوم بها الجمعية، ممثلة في الإدارة التنفيذية على حرصها في تعزيز مكانة الجمعية وتقديم البرامج المتميزة والشراكات الفاعلة وتفعيل الجانب التطوعي من خلال هذا البرنامج النوعي المتميز والذي يعتبر أحد برامج الجمعية المتنوعة، والذي يتم بتوفيق الله ثم بتكاتف الجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة مع "حياتنا" الذين ساهموا بكل تأكيد في تحقيق أهداف وبرامج الجمعية.