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■ صدر حديثًا عن دار عين حورس للطباعة والنشر والترجمة كتاب «ليل يونس» للكاتبة منى أحمد حافظ. تدور أحداث كتاب «ليل يونس» عن يونس الرازى الذى عاش حياته بقلب صلد ومشاعر جادة جافة، ليس للعاطفة مكان لديه، وحين قرر الزواج ليؤسس أسرة تزوج زواجًا تقليديًّا باختيار العقل، لتمر الأعوام عليه برتابة وفتور مع زوجته جيلان العوضى التى تزوجته لتفر من تجربة حب مريرة، وتأتى كلمة القدر التى بددت الرتابة وغيرت المصير حين انتقلت وصاية ليل والتى اعتبرتها جيلان شقيقتها إلى يونس بناءً على طلب إمام والد جيلان، ولم يدرك يونس أن ليل هى صاعقة الحب التى ستحول حياته، لم يعرف متى أو كيف سقط فى عشقها لتصبح ربيبته هى حبيبته الممنوعة عليه، فقاوم مشاعره وحاول الابتعاد ولكنه وجد نفسه يغرق أكثر فى عشقها؟ وضرب القدر من جديد ليكتشف يونس عشق ليل له فنالت من مشاعره الثائرة واستسلم لضعفه ليدمغ ليل بملكيته بعدما أخضعها له تمامًا. لتأتى الطامة حين تفاجأ الجميع بخبر مصرع يونس، وتتأزم الأمور باكتشاف جيلان لحمل ليل فأخفت الأمر عن الجميع ولكنها خافت عليها بطش والدتها وخالها الذى أسرع يطالب بحق وصايته عليها ليضع يده على كامل ثروتها.

غلاف كتاب «سقف اللاشىء.. يوميات مريضة بالكورونا»

■ صدر حديثًا عن دار نشر «هن»، كتاب بعنوان «سقف اللاشىء.. يوميات مريضة بالكورونا». للكاتبة الصحفية تريز سمير هارون، يوثق الكتاب معاناة إنسانية واقعية تعرضت لها الكاتبة، وامتزجت فيها مرارة الغربة مع آلام فيروس كورونا، حيث تعيش تريز فى أمريكا، ووثقت كل الآلام والمواقف التى عاشتها خلال عام كامل منذ ظهور الجائحة. ويبدأ الكتاب بعنوان الكتابة ومزحة الفيروس «قالت فيه، كانت الكتابة بمثابة الصرخة التى تحاول إعادتى للحياة، أنا هنا موجودة، أعيش رغم الألم والوحدة والصراع أصرخ إلى الله؛ لأجد مخرجًا، فعنده للموت مخارج».

وعن الغربة والمرض قالت «المرض والغربة قاتلان، لا أعرف إن كانت تلك الآلام المبرحة فى الجسد هى صرخة للوطن؟ أم للنفس المنعزلة فى الحجر الصحى؟ رغم أنه ليس صحيًا على الإطلاق.. بل أصبح حجرًا مرضيًّا»، ووحدة قاسية وغربة مريرة، تعصر الصدر وتندمج آلامها مع آلام الفيروس لأصل إلى مزيد من الاختناق». ضم الكتاب ثلاثة من اليوميات عن الموت، وهى رؤية الموت، وصراع الحياة والموت، وصراع مع الموت. انفرد الكتاب بالحديث عن الصداقة فى الجائحة، وكيف كانت الجائحة اختبارًا للصداقة. قالت فيه «لا تتعجب عندما تجد حقيقة البشر أمامك عارية تمامًا. أشخاص ينجحون فى اختبارات لم تضعها لهم، وأصدقاء يرسبون تمامًا فى الجائحة».