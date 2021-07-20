نانسى عجرم : الموسيقى أعلى من أى شىء.. وأغنى لأعبر عن ذاتى

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مع إطلاق أحدث ألبوم لها تحت عنوان «Nancy 10» وتقديراً لميراثها الفنى وتأثيرها على الموسيقى العربية، ظهرت صورة نانسى عجرم كأول فنانة تغنى باللغة العربية على لوحة لمنصة «سبوتيفاى» فى تايمز سكوير فى مدينة نيويورك.

وعلق رامى محسن، رئيس قسم الموسيقى فى «سبوتيفاى» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نواصل الاستفادة من تأثير المنصة الذى يحرص دائماً على دعم الأصوات العربية لتكتسب قاعدة جماهيرية واسعة على المسرح العالمى، وتوفير الفرص لهم ليشاهَدوا ويُسمَعوا على المسرح العالمى، ولدينا ما يلزم من الأدوات والانتشار الواسع لمساعدة الفنانين على بناء علامتهم التجارية عالمياً من خلال حملاتنا، ويسعدنا أن نتعاون مع فنانة رائدة مثل نانسى عجرم فى ألبومها الأخير».

وتتمتع نانسى عجرم بقاعدة معجبين كبيرة حول العالم، ومنها الولايات المتحدة التى أصبحت الدولة الأولى التى تبث موسيقاها على «سبوتيفاى»، وتليها ألمانيا وفرنسا.

من جانبها قالت «نانسى» فى بيان لها: «للموسيقى صدى أعلى من أى شىء آخر، فهى شكل من أشكال التعبير عن الذات ويمكن من خلالها التكلم عن تجربة أو فكرة أو شعور وأحياناً عن حكمتكم، لقد انكببت على العمل الموسيقى على مر السنين وتشاركت هذه الرحلة مع المعجبين حول العالم، إنه حلمى وأنا سعيدة لأنه أصبح حقيقة، الموسيقى ملاذى وفيها أجد حريتى».

يذكر أن ألبوم «Nancy 10» يضم 14 أغنية باللهجة المصرية واللبنانية والخليجية، كما يضمّ وقائع حياتية اختارت الفنانة فيها العودة إلى الأشياء البسيطة فى الحياة واللجوء إلى الأماكن المألوفة التى تعزّز الشعور بالراحة والفرح وخاصة خلال مرحلة الوباء الصعبة.

ويتمتع ألبوم نانسى بتنوع اللهجات العربية، كما قدمت من قبل فى أغانيها بداية من «حبك بيقوى وجاية معاك» باللهجة المصرية وأغنية «سلامات»، مروراً بالأغنية باللهجة الخليجية فى «يا ناس قولولى»، وصولاً إلى نجاح الأغنيات اللبنانيات اللهجة كالأغنية الرومانسية «بدى حدا حبو» و«هيدا أنا».