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الأردنية تارا عبود بطلة لفيلم «أميرة»

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الأردنية تارا عبود بطلة لفيلم «أميرة» الأردنية تارا عبود بطلة لفيلم «أميرة»

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بعد أدائها الملفت فى المسلسل الأردنى «عبور» فى 2019، والذى تدور أحداثه فى مخيمات اللاجئين وما يواجهونه من معاناة يومية، اختارها المخرج المصرى محمد دياب لدور البطولة فى فيلمه الجديد «أميرة» والمنتظر عرضه قريباً، وهو من إنتاج الفلسطينى هانى أبو أسعد، بالتعاون مع المنتج والمؤلف المصرى محمد حفظى.

تارا عبود ممثلة فلسطينية- أردنية، ولدت فى عمّان فى 2001. اختارتها مجلة سكرين إنترناشونال ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب التى قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 2020.

بدأت تارا عبود التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، وذلك من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملى، ثم ظهرت فى دور رئيسى فى فيلم أميرة الجبال (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الفنان عامر الخفش، وهى مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.

وفى المرحلة الثانويّة، شاركت تارا فى بطولة عدد من المسرحيات المدرسيّة من إخراج أستاذ الدراما دياب شاهين، وشاركت فى فيلمى تخرج آخرين لمخرجين من معهد SAE فى عمان.. فيلم «12 سنتيمتر» 2014 للمخرج زيد خالد، وفيلم «حياة» 2019 للمخرجة لين عوض، وقد حصل الفيلمان على جوائز.

المصرى اليوم

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