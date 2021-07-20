لافروف وكيري يبحثان الاستعدادات المشتركة لمؤتمر المناخ في جلاسكو

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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري الاستعدادات المشتركة لمؤتمر المناخ في جلاسكو، وذلك في اتصال هاتفي.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: «بمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري».

وأضاف البيان: «بحث الجانبان نتائج زيارة الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة إلى موسكو، مع التأكيد على أهمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال البيئي، والاستعدادات المشتركة للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في جلاسكو».

وقالت وزارة الخارجية في وقت سابق إن كيري أجرى محادثة هاتفية مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لروسيا.

وقال كيري في مقابلة مع صحيفة «كوميرسانت»: «كان لديه عدد من المقترحات للتعاون المحتمل». ووفقًا له، فقد عرض الرئيس الروسي، على سبيل المثال، التعاون في جمع المعلومات باستخدام الأقمار الصناعية، والتي يمكن أن توفر معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتساعد في معرفة «عدد الذين يوفون بوعودهم».

وتابع: «هناك مجالات يمكن فيها لروسيا والولايات المتحدة إقامة تعاون حقيقي، ونأمل أن يوفر فرصة للحد جزئيًا من التوترات بين بلدينا، ومحاولة إيجاد حلول لبعض القضايا الثنائية من خلال العمل المشترك لحل المشكلة العالمية».

وأضاف: «ذكر (الرئيس الروسي) خيارات التعاون في عزل الكربون، وتقنيات إعادة التحريج، والنهج الخاصة بالحلول القائمة على المتطلبات البيئية، وما إلى ذلك. كانت فكرته. وأعتقد يجب دراستها بعناية شديدة. بالعموم الرئيس بوتين تحدث عن مجموعة أفكار إيجابية جدًا».

وأشار كيري إلى أن، الرئيس الروسي أعاد بوضوح شديد ما تحدث عنه في قمة المناخ وعلى ضرورة التحرك خلال الفترة 2020-2030.