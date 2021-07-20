الأطفال فى العيد الكاميرا تبحث عن الفرحة

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يحتفل المسلمون فى مختلف أنحاء العالم بعيد الأضحى، فيما راحت تبحث الكاميرا عن فرحة العيد التى اعتاد الجميع أن يجدوا ترجمتها فى عيون الأطفال.

ولكن أجواء جائحة كورونا (كوفيد-19) وتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تركت أثرها على وجوه الأطفال، الذين باتوا يواجهون أوضاعا صعبة فى مختلف دول العالم، فغابت الفرحة عن وجوه الأطفال وذويهم.

طفل يتوسط المصلين وهم يسجدون خلال صلاة عيد الأضحى فى تيروبى عاصمة كينيا

وكان تقرير للأمم المتحدة أفاد بأن عدد الأطفال من ضحايا عمليات الاختطاف والاغتصاب فى مناطق الأزمات شهد قفزة هائلة خلال عام 2020، وقال مكتب الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا جامبا، إن عمليات الاختطاف سجلت ارتفاعًا قدره 90%، فيما ارتفعت نسب الجرائم الأخرى مثل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسى بنسبة 70% خلال العام الماضى.

طفلتان عراقيتان فى صلاة عيد الأضحى بمسجد أبى حنيفة فى العاصمة العراقية بغداد

ووثق المكتب أعمال عنف ضد أكثر من 19000 فتاة وصبى فى مناطق النزاعات خلال عام 2020، وبحسب التقرير، تم تعرض 8400 طفل للقتل أو التشويه، من أصل 7 آلاف قاصر تم تجنيدهم أو استخدامهم فى الحروب، ما أسفر أيضا عن مقتل 2700 طفل على الأقل.

فلبينية تصطحب قطتها فى صلاة العيد بالعاصمة مانيلا

وقالت الأمم المتحدة إن عدد المواليد الجدد فى أوروبا والولايات المتحدة انخفض بشكل كبير بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وتقول دراسة أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان إن «التغيرات فى الخصوبة البشرية ليست واضحة أبدا على المدى القصير، نظرا لمدة 9 أشهر من الحمل، ولكن مع استمرار الجائحة، وانخفاض معدلات المواليد أصبحت واضحة على نحو متزايد».

أطفال يلعبون بالبالونات عقب صلاة العيد فى الأزهر الشريف بالقاهرة

وتظهر البيانات الواردة من 19 دولة أوروبية والولايات المتحدة «انخفاض حاد فى الولادات» منذ أكتوبر 2020 مقارنة بالأشهر ذاتها من العام السابق.

أطفال فلسطينيون يتابعون ذبح الأضحية فى مدينة خان يونس بفلسطين

وكشف تقرير لمنظمة اليونيسف أنه بعد 6 سنوات من الصراع، أصبح تعليم الأطفال أكبر ضحايا الحرب فى اليمن، حيث أصبح ما يربو على مليونى طفل (فتيان وفتيات فى سن الدراسة) هم خارج المدارس بسبب الفقر والنزاع وانعدام فرص التعليم. وفى المغرب، بلغ عدد قضايا الأطفال ضحايا العنف، التى عالجتها المحاكم، 6172 طفلا، فيما بلغ عدد الأطفال فى وضعية صعبة 2266 طفلا، مقابل 27231 فى وضعية مخالفة للقانون، وفق الأرقام التى أتى بها تقرير لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة.

أطفال يلعبون بالبالونات فى الأزهر الشريف بالقاهرة

وكشفت تقارير لهيئة الصحة البريطانية أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات هم من أبرز ضحايا وباء كورونا، بسبب فترات الإغلاق الطويلة ما أثّر على حالتهم النفسية.

أطفال يلعبون الكرة بعدالصلاة فى السنغال

ويحتاج حوالى 1.5 مليون طفل بريطانى إلى رعاية نفسية، حيث إن بعضهم تعرض لحالات توتر وقلق بشكل متزايد وصلت إلى حد الخوف عند مغادرة منازلهم- بحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية. ويطول الحديث عن معاناة الأطفال فى دول مثل سوريا والعراق ولبنان وليبيا وأفغانستان والعديد من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، حيث تتزايد المعاناة بمختلف صورها.

متطوعان يرتديان زى سوبرمان خلال اقتيادهما أضحية فى إندونيسيا

كل هذه الأمور جعلت من مهمة الكاميرا الباحثة عن الفرحة على وجوه الأطفال فى العيد مهمة ليست بالسهلة.